Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi: Mỹ sẽ không bỏ Đài Loan (Trung Quốc)

Thông điệp của bà Pelosi

“Hôm nay, phái đoàn của chúng tôi đã đến Đài Loan (Trung Quốc) để nói rõ một cách dứt khoát rằng chúng tôi sẽ không từ bỏ cam kết của mình với Đài Loan (Trung Quốc) và chúng tôi tự hào về tình bạn lâu bền của chúng tôi”, bà Pelosi nói khi đứng bên cạnh nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

“Hiện tại, hơn bao giờ hết, sự đoàn kết của Mỹ với Đài Loan (Trung Quốc) là rất quan trọng và đó là thông điệp mà chúng tôi đang mang đến đây ngày hôm nay”, bà Pelosi nói.

Gặp nhau tại văn phòng của lãnh đạo Đài Loan ở Đài Bắc, bà Pelosi và bà Thái thay phiên nhau đưa ra những nhận xét trước các phóng viên và quan chức. Bà Thái trao tặng danh hiệu dân sự cao nhất của Đài Loan (Trung Quốc) cho bà Pelosi.

“Tôi mong muốn được trưng bày danh hiệu này trong Văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, hoặc đeo nó ở đó, tại Điện Capitol như một biểu tượng của tình bạn đáng trân trọng của chúng ta”, bà Pelosi phát biểu.

Trước đó, sáng cùng ngày, bà Pelosi gặp Phó viện trưởng Viện Lập pháp Đài Loan Thái Kỳ Xương (Tsai Chi-chang), nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với hòn đảo này. Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhấn mạnh, bà từ lâu ủng hộ các nhóm hoạt động về dân chủ và nhân quyền.

“Khi bạn nói rằng tôi là một người bạn tốt của Đài Loan (Trung Quốc), tôi coi đó như một lời khen ngợi tuyệt vời”, bà Pelosi nói với ông Tsai Chi-chang, sau khi ông cảm ơn bà về chuyến thăm.

Bà Pelosi bày tỏ sự ủng hộ “rất mạnh mẽ của lưỡng đảng” đối với Đài Loan (Trung Quốc), nói rằng mục đích chuyến đi của bà là “tăng cường hợp tác và đối thoại giữa các nghị viện”.

“Chúng tôi khen ngợi Đài Loan (Trung Quốc) là một trong những xã hội tự do nhất trên thế giới, vì thành công của các bạn trong việc giải quyết đại dịch COVID-19, vấn đề sức khỏe, vấn đề an ninh, vấn đề kinh tế và vấn đề quản trị”, bà Pelosi nói.

Bà Pelosi là một nhà phê bình kỳ cựu đối với Bắc Kinh. Gặp giới chức Đài Loan (Trung Quốc), bà cũng đề cập đến sự ủng hộ lâu dài của bà đối với nhân quyền.

Phản ứng của Trung Quốc, Nga, Triều Tiên

Chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra sau những cảnh báo nghiêm khắc từ Bắc Kinh rằng họ sẽ có các biện pháp trả đũa.

Ngay sau khi bà Pelosi đặt chân lên đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào tối qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố mạnh mẽ phản đối chuyến thăm. “Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc 'Một Trung Quốc' và các quy định của ba thông cáo chung Trung - Mỹ. Nó có tác động nghiêm trọng đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung Quốc-Mỹ, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Nó hủy hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, đồng thời gửi một tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới các lực lượng ly khai về Đài Loan độc lập. Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án nghiêm khắc việc này, đồng thời đã đưa ra phản đối nghiêm túc và mạnh mẽ đối với Mỹ”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Trung Quốc luôn phản đối chuyến thăm đảo Đài Loan của các thành viên quốc hội Mỹ và cơ quan hành pháp Mỹ có trách nhiệm dừng chuyến thăm đó. Vì Chủ tịch Hạ viện Pelosi là lãnh đạo đương nhiệm của Quốc hội Mỹ, chuyến thăm và các hoạt động của bà ở Đài Loan (Trung Quốc), dưới bất kỳ hình thức nào và vì lý do gì, là một hành động khiêu khích chính trị lớn nhằm nâng cấp các trao đổi chính thức của Mỹ với Đài Loan (Trung Quốc). Bắc Kinh hoàn toàn không chấp nhận điều này, và người dân Trung Quốc cũng tuyệt đối bác bỏ điều này.

“Vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất và nhạy cảm nhất ở trung tâm quan hệ Trung Quốc-Mỹ. Eo biển Đài Loan đang đối mặt với một vòng căng thẳng mới và những thách thức gay gắt, mà nguyên nhân cơ bản là do Đài Loan và Mỹ liên tục có những động thái nhằm thay đổi hiện trạng. Các nhà chức trách Đài Loan (Trung Quốc) đã tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ cho chương trình nghị sự độc lập của họ”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Lập trường của Chính phủ và người dân Trung Quốc đối với vấn đề Đài Loan là nhất quán. “Đó là cam kết kiên quyết của hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc trong việc kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ… Trung Quốc chắc chắn sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình trước chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Tất cả những hậu quả phát sinh từ đó phải do phía Mỹ và lực lượng ly khai Đài Loan độc lập gánh chịu”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Triều Tiên và Nga, cả hai quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, phản đối chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của bà Nancy Pelosi. Trong một tuyên bố do hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đưa ra hôm nay, Bộ Ngoại giao nước này nói rằng, chuyến đi của bà Pelosi đang “khơi dậy mối quan tâm nghiêm túc của cộng đồng quốc tế”. “Tình hình hiện tại cho thấy rõ ràng rằng sự can thiệp thô bạo của Mỹ vào công việc nội bộ của các nước khác và các hành động khiêu khích chính trị và quân sự có chủ đích của nước này thực sự là nguyên nhân sâu xa của việc quấy rối hòa bình và an ninh trong khu vực”, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố. Tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ Trung Quốc, nói rằng “vấn đề của Đài Loan liên quan đến các vấn đề nội bộ của Trung Quốc”.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, vấn đề Đài Loan hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, đồng thời cảnh báo “không còn chỗ cho quyền bá chủ của Mỹ”. “Chúng tôi coi chuyến thăm của bà Pelosi là một hành động khiêu khích rõ ràng theo tinh thần của chính sách hiếu chiến của Mỹ về nỗ lực toàn lực nhằm kiềm chế Trung Quốc”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi gặp Phó viện trưởng Viện Lập pháp Đài Loan Thái Kỳ Xương ở Đài Bắc sáng 3/8. Ảnh: CNA.

Bà Nancy Pelosi lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ vào năm 1987, được bầu làm Chủ tịch Hạ viện vào năm 2007 dưới thời chính quyền Bush. Bà đang trong nhiệm kỳ thứ tư của mình với tư cách Chủ tịch Hạ viện. Bà là quan chức cấp cao thứ ba trong chính phủ Mỹ và là nhân vật cấp cao nhất đến thăm Đài Loan trong 25 năm kể từ chuyến đi của cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich vào năm 1997.

(theo CNN, CNA, Xinhua)