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Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra chuyên đề ít nhất 2 doanh nghiệp vàng bạc

An Thái
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Hà Nội đang triển khai loạt biện pháp nhằm minh bạch hóa thị trường vàng, bạc, ngoại tệ, trong đó tăng kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra chuyên đề ít nhất 2 doanh nghiệp vàng bạc - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 12-8-2026 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp Sở Công Thương tập trung rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, như: hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định; vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và các doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo quy định của pháp luật.

Cùng đó, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân và tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, quản trị rủi ro, kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận trong hoạt động mua ngoại tệ tiền mặt của tổ chức, cá nhân.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất các tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh, nguồn tin về tiêu cực, “bất thường” của các tổ chức tín dụng trong hoạt động bán ngoại tệ tiền mặt.

Sở Công Thương được giao tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng (trừ vàng miếng), bạc, đá quý. Đặc biệt, chủ trì hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra theo chuyên đề đối với ít nhất 02 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc; thời hạn hoàn thành trước ngày 15-11-2026.

Công an Thành phố Hà Nội được giao chủ trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình; nhận diện, dự báo, phát hiện sớm các nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.

Tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung vào các hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh, mua bán vàng, ngoại tệ trái phép; gian lận thương mại, trốn thuế; lừa đảo trong hoạt động đầu tư vàng, ngoại tệ...

Thuế Thành phố được giao trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra, phát hiện các vi phạm về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ của các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc. Trong đó, phải thực hiện kiểm tra đối với ít nhất 01 doanh nghiệp, cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách; thời hạn hoàn thành trước ngày 15-11-2026.

Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng, bạc, ngoại tệ; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử và kiểm soát chặt chẽ các giao dịch có giá trị lớn nhằm minh bạch hóa thị trường.

Cùng với đó, cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị hoàn thiện cơ chế kiểm soát giao dịch tiền mặt trong lĩnh vực vàng, bạc, ngoại tệ.

UBND các phường, xã được yêu cầu tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp kiểm tra hoạt động của cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc và các cơ sở thu đổi ngoại tệ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý sai phạm.

Thành phố đồng thời yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhận diện rủi ro trong đầu tư vàng, bạc, ngoại tệ và khuyến khích giao dịch qua các kênh chính thức, hạn chế tham gia thị trường tự do.

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Tags

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thanh tra vàng

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