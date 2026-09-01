HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền đích thân trao xe cho Xuân Son

Khánh Vy
|

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chính thức nhận chiếc xe Jaecoo J5 EV Flagship sau chiến thắng ASEAN Cup 2026.

Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền đích thân trao xe cho Xuân Son - Ảnh 1.

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son được Tập đoàn Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam trao tặng 100 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc JAECOO J5 EV Flagship. Đáng chú ý, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Tập đoàn Geleximco, vừa đích thân trao chiếc xe cho tiền đạo này.

Hình ảnh ông Vũ Văn Tiền trực tiếp trao phần thưởng cho Xuân Son được tiền đạo sinh năm 1997 chia sẻ trên trang cá nhân. Xuân Son gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Tập đoàn Geleximco cùng Omoda & Jaecoo Việt Nam về món quà đặc biệt.

Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền đích thân trao xe cho Xuân Son - Ảnh 2.

Tại chung kết ASEAN Cup 2026, Xuân Son tiếp tục để lại dấu ấn với lối chơi kỹ thuật, mạnh mẽ và quyết tâm. Dù không trực tiếp ghi bàn, tiền đạo này có những tình huống xử lý đáng chú ý và góp công vào bàn thắng của đội tuyển Việt Nam.

Cùng các đồng đội, Xuân Son chiến đấu hết mình để đưa đội tuyển đến chiến thắng cuối cùng và nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026.

Để ghi nhận màn trình diễn cũng như những đóng góp của Xuân Son trong hành trình chinh phục chức vô địch, Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam đã trao cho anh 100 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc JAECOO J5 EV Flagship.

Theo đại diện Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam, phần thưởng dành cho Xuân Son vừa là sự ghi nhận đối với Đại sứ thương hiệu, vừa thể hiện sự trân trọng với tinh thần thi đấu mạnh mẽ, quyết tâm và khát khao chinh phục của tiền đạo này.

JAECOO J5 EV Flagship là mẫu SUV thuần điện mới được giới thiệu tại Việt Nam. Xe sử dụng mô-tơ điện công suất 208 mã lực, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 7,7 giây.

Bộ pin dung lượng 58,9 kWh cung cấp phạm vi di chuyển tối đa khoảng 461 km sau mỗi lần sạc đầy.

Mẫu xe còn được trang bị hệ thống treo sau độc lập đa liên kết, 18 tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS, 6 túi khí và camera toàn cảnh 540 HD, cùng nhiều tiện nghi phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Đây không phải lần đầu Xuân Son nhận xe từ Omoda & Jaecoo Việt Nam. Tháng 1/2025, sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 và trong thời gian điều trị chấn thương, anh được hãng tặng một chiếc Jaecoo J7 PHEV Flagship, có giá niêm yết khi đó khoảng 999 triệu đồng.

Đích thân ông Vũ Văn Tiền cùng lãnh đạo Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng đã đến bệnh viện thăm tiền đạo này và tặng quà. Đáng chú ý, thời điểm đó mẫu xe này còn chưa chính thức được bán tại Việt Nam.

Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền đích thân trao xe cho Xuân Son - Ảnh 3.

Đến tháng 3/2025, Xuân Son mua thêm một chiếc Omoda C5 Luxury để tặng vợ là Marcele Seippel. Mẫu xe có giá niêm yết khoảng 539 triệu đồng tại thời điểm ra mắt.

Như vậy, vợ chồng Xuân Son hiện sở hữu ba mẫu xe sử dụng ba hệ truyền động phổ biến trên thị trường gồm Omoda C5 chạy xăng, Jaecoo J7 PHEV hybrid cắm sạc và JAECOO J5 EV thuần điện.

Tính theo giá niêm yết được công bố tại từng thời điểm, riêng hai chiếc J7 PHEV và J5 EV mà Xuân Son được tặng có tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng. Chiếc J5 EV mới nhất tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập xe của tiền đạo đội tuyển Việt Nam, đồng thời trở thành phần thưởng ghi dấu hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Tags

Geleximco

Xuân Son

Jaecoo Việt Nam

Tập đoàn Geleximco

tặng quà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại