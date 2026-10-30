Chủ tịch Đèo Cả sẽ thưởng 1 tỷ đồng nếu đội ngũ nào làm được điều này

Nhằm động viên lực lượng thi công trên công trường, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đã phát động thi đua về đích, công bố mức thưởng 1 tỷ đồng gắn với mục tiêu hoàn thành của từng đơn vị.

Từ ngày 26 - 28/10/2026, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra các dự án của Đèo Cả thực hiện tại miền Trung, trực tiếp rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và làm rõ trách nhiệm của các đơn vị. Yêu cầu xuyên suốt là tập trung nguồn lực hoàn thành các phần việc đã nhận, không đánh đổi chất lượng, an toàn vì tiến độ.

Tại gói thầu XL01 thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đây là lần thứ hai trong hơn một tháng Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng trực tiếp kiểm tra công trường, đôn đốc tiến độ.

Ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành, đội ngũ kỹ sư và người lao động, ông Hồ Minh Hoàng đánh giá nhiều mũi thi công đã có chuyển biến tích cực so với lần kiểm tra trước, nhất là các hạng mục đường và cầu. Tuy nhiên, khối lượng thực hiện vẫn còn nhiều, đòi hỏi công trường phải tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học và kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn.

Về việc bổ sung nhân công, thiết bị, vật tư… để đẩy nhanh thi công, ông Hồ Minh Hoàng yêu cầu Ban điều hành chủ động làm việc với chủ đầu tư, tư vấn để làm rõ bản chất từng vấn đề, có phương án xử lý phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện triển khai thực tế.

Gói XL01 dài 11 km, giá trị hợp đồng khoảng 2.810 tỷ đồng (không bao gồm dự phòng), sản lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 2.070 tỷ đồng. Theo Ban điều hành, quá trình triển khai gặp khó khăn do địa hình chia cắt, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và bàn giao mặt bằng kéo dài hơn một năm rưỡi. Đường tiếp cận hai cửa hầm Phượng Hoàng được bàn giao không đồng bộ, quá trình đào hầm gặp mạch nước ngầm lưu lượng lớn, phải điều chỉnh biện pháp và tốc độ thi công để bảo đảm an toàn.

Theo hợp đồng, gói thầu dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027. Tuy nhiên, Ban điều hành dự án đang phấn đấu thông xe kỹ thuật trong tháng 12/2026, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 4/2027. Để đáp ứng mục tiêu này, Đèo Cả đã bổ sung nhân sự, thiết bị, ván khuôn hầm, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, riêng hầm Phượng Hoàng thi công 24/24.

Ông Hồ Minh Hoàng yêu cầu Ban điều hành bám sát từng phân đoạn, bảo đảm mọi giải pháp rút ngắn tiến độ đều có căn cứ kỹ thuật, tuân thủ quy trình và đáp ứng điều kiện nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.

“Chúng ta cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng. Tuy nhiên, vì mục tiêu chung, các nhà thầu cần huy động thêm nguồn lực, phấn đấu thông xe kỹ thuật trong tháng 12/2026, hoàn thành các phần việc, bàn giao cho chủ đầu tư trong tháng 2/2027”, Chủ tịch Hồ Minh Hoàng chỉ đạo.

Nhằm động viên lực lượng thi công trên công trường, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đã phát động thi đua về đích, công bố mức thưởng 1 tỷ đồng gắn với mục tiêu hoàn thành của từng đơn vị.