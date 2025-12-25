Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng chân ở siêu dự án Sông Hồng là do muốn chạy bền, không bất chấp mọi giá để "đánh trống ghi danh" trong mọi giai đoạn

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả

Trong cuộc trao đổi với Báo Xây dựng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng lần đầu chia sẻ thẳng thắn về quyết định "dừng chân" tại dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

"Quyết định dừng đúng lúc được chúng tôi đưa ra nhằm giúp dự án tiết kiệm nguồn lực xã hội, tránh vòng vo không cần thiết và quan trọng hơn là "thông đường trách nhiệm" trong quá trình triển khai", ông Hoàng khẳng định.

Cũng theo Chủ tịch Đèo Cả, trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, điều quan trọng nhất là đảm bảo điều kiện để dự án "chạy" được và phải "chạy" bền, chứ không bất chấp bằng mọi giá để "đánh trống ghi danh" trong mọi giai đoạn.

"Cũng xin nói rõ để xã hội hiểu đúng rằng Tập đoàn Đèo Cả xác định không nhận bất kỳ lợi ích nào từ các cá nhân hay tổ chức liên quan đến những dự án mà chúng tôi không tiếp tục đầu tư, đặc biệt là dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng", chủ tịch Đèo Cả nhấn mạnh.

Được biết, Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị đặt những "viên gạch" đầu tiên giúp Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức được khởi động sau nhiều năm nằm trên giấy. Từ những ngày đầu tiếp cận dự án, Tập đoàn này cũng nhanh chóng vạch ra chiến lược phát triển dự án để sớm khởi công trong năm 2025.

Phối cảnh tổng thể dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Trục cảnh quan Sông Hồng là một trong những dự án hạ tầng - đô thị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô không gian lên tới 11.000 ha, trải dài qua 19 phường, xã dọc 2 bên sông Hồng. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Tuy nhiên, sau khi Đèo Cả rút ngày 19/12, trong lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng xuất hiện liên danh 6 tập đoàn lớn, gồm: Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát.

Trong danh sách 6 tập đoàn lớn tham gia đầu tư dự án, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh được chỉ định là đại diện liên danh, đóng vai trò điều phối chung. Đặc biệt, ông Trần Đăng Khoa (thường được biết đến với biệt danh Khoa khàn) bất ngờ tái xuất tại Đại Quang Minh trong vai trò Chủ tịch HĐQT. Trước đó, vị trí này trong nhiều năm do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco, đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, T&T Group và Hòa Phát là hai cái tên rất mới trong liên danh triển khai dự án khiến nhiều người bất ngờ. Trong liên danh, Hòa Phát và T&T Group được xem là “bộ đôi” bổ trợ về công nghiệp - hạ tầng - năng lượng.

Có thể nói, nhìn tổng thể, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là một dự án giao thông - cảnh quan, mà là phép thử hiếm hoi cho khả năng liên kết của các tập đoàn tư nhân lớn trong việc triển khai một đại dự án hạ tầng - đô thị kéo dài nhiều thập kỷ, nơi mỗi “ông lớn” giữ một vai trò khác nhau nhưng cùng hội tụ trong một trục phát triển chiến lược của Thủ đô.



