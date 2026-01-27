Chủ tịch công ty dược "không phải tự nhiên" đưa 71 tỉ đồng đi hối lộ

Ngày 27-1, phiên tòa xét xử vụ "Đưa, nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Y dược LanQ (Công ty LanQ), Công ty Cổ phần dược Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) và một số đơn vị tiếp tục với phần thẩm vấn.



Bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm. Ảnh: T.N.

Tại phiên toà, bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm, khai sau khi trúng thầu với giá trị lớn (ví dụ hợp đồng 200 tỉ đồng), công ty ký hợp đồng nguyên tắc với Sở Y tế. Tuy nhiên, để bán hàng cụ thể, công ty phải xuống trực tiếp các Trung tâm y tế huyện hoặc bệnh viện để ký hợp đồng cung cấp thuốc riêng biệt.

Trình bày việc chi hơn 71 tỉ đồng "bôi trơn", bị cáo Phạm Văn Cách cho biết tiền này để đảm bảo tiến độ thanh toán diễn ra nhanh chóng và việc giao thuốc được thuận lợi. Trong nhiều lý do của việc đưa tiền, lớn nhất là để thuốc của công ty không bị trả lại với những lý do nhỏ nhặt.

Theo cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm, thuốc của Công ty Sơn Lâm đã đạt cả tiêu chuẩn nội địa và quốc tế song đôi khi một số bệnh viện sẽ bắt bẻ phương thức điều chế. Để không bị gây khó khăn, bị cáo cũng dùng tiền để sếp các bệnh viện này "linh động", tránh việc hàng phải trả đi trả lại.

Trong khi đó, cấp phó của bị cáo Cách là Lê Văn Tình trình bày, tiền hoa hồng còn giúp việc ký kết các biên bản thương thảo và hợp đồng diễn ra nhanh chóng. Ví dụ khi ký hợp đồng với Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đinh Thị Mộng Thanh chủ động "hỏi han hoa hồng thế nào?", trước khi đặt bút ký.

"Chuyển trước riêng cho chị 20%, còn 17% nữa chuyển chung cho viện. Tuy nhiên con số phần trăm hoa hồng này không cố định và cũng không do Công ty Sơn Lâm tự ấn định mà do các bệnh viện chủ động đưa ra dựa trên nhu cầu của họ"- bị cáo khai

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM, bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất vụ án, hơn 47 tỉ đồng. Ảnh: T.N.

Đối với lời khai này, bị cáo Phạm Văn Cách cho hay ngoài Đinh Thị Mộng Thanh là người nói thẳng ra từ "hoa hồng", các lãnh đạo bệnh viện thường nói rằng "cần tiền mua thiết bị, chi cho việc chung của cơ quan, tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát, để lấy tiền đi làm từ thiện...".

Chủ tọa chất vấn: "Nghĩa là do người ta yêu cầu nên bị cáo mới đáp ứng đúng không, để được tạo điều kiện, để đỡ bị gây khó khăn", bị cáo Cách đáp: "Đúng thế. Chứ tự nhiên không ai mang tiền đi cho ai".

Sau khi nhận thông tin về mức hoa hồng mà phía bệnh viện mong muốn, bị cáo Cách cho biết sẽ xem xét dựa trên tình hình lợi nhuận của công ty để chi nhiều hay ít. Nếu công ty làm ăn tốt, lợi nhuận cao thì sẽ chia cho bệnh viện nhiều, "nếu mà làm ăn khó khăn hơn, giá dược liệu tăng cao thì bị cáo lại thu hẹp hoa hồng lại".

Theo cáo trạng, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị can Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chủ mưu, cấu kết với bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 18,1 tỉ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Ngoài ra, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị can Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thúy Kim nhiều lần đưa hối lộ cho bị cáo Thân Đức Lại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Ngoài ra, quá trình Công ty Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, bị cáo Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ hơn 70,3 tỉ đồng để không bị gây khó khăn trong quá trình cung cấp thuốc. Trong vụ án này, nhiều bị cáo từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước đã nhận hối lộ nhiều tỉ đồng của lãnh đạo các doanh nghiệp.