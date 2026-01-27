Bắt tạm giam "tú ông" Đỗ Văn Thành SN 1984

Ngày 27/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an phường Võ Cường và Công an phường Bắc Giang triệt phá đường dây bán dâm nam do Đỗ Văn Thành (SN 1984, trú tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó, ngày 21/1, lực lượng cảnh sát phối hợp kiểm tra 2 khách sạn trên địa bàn phường Võ Cường và địa bàn phường Bắc Giang, phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Đỗ Văn Thành tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Qua đấu tranh, cả 2 đối tượng nam (đều đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn TP. Hà Nội, trong đó có 1 đối tượng sinh năm 1987 và 1 đối tượng sinh năm 2004) khai nhận có hành vi bán dâm cho 2 phụ nữ có độ tuổi khoảng gần 40 với giá "tàu nhanh" là 2,5 triệu đồng/lượt/người.

Sau mỗi lần bán dâm thành công, "tú ông" sẽ chi trả cho các đối tượng bán dâm 1 triệu đồng và chi phí di chuyển.

Khi các "quý bà" có nhu cầu sẽ liên hệ với "tú ông" qua Zalo để thỏa thuận và đặt cọc số tiền 1 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản, sau khi bán dâm thành công các "quý bà" sẽ chuyển khoản thanh toán nốt số tiền còn lại cho "tú ông".

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi "Môi giới mại dâm" của bản thân.

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đỗ Văn Thành về hành vi "Môi giới mại dâm" quy định tại khoản 2, Điều 328, Bộ luật hình sự; đồng thời củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng mua, bán dâm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đang tiếp tục điều tra, xử lý tội phạm theo quy định.