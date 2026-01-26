Bắt người phụ nữ bán cà phê Lưu Thị Ninh

Công an tỉnh Bắc Binh cho biết, vào ngày 14/1 vừa qua, tại quán "Cà Phê Như Ý" tại xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh, do Lưu Thị Ninh, sinh năm 1973, làm chủ, Công an xã Tân Dĩnh kiểm tra, phát hiện 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tân Dĩnh phát hiện tại quán cà phê trên có biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm và tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Lưu Thị Ninh bị bắt quả tang về hành vi "Chứa mại dâm" (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tại đây, Công an xã Tân Dĩnh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đối với Lưu Thị Ninh về hành vi "Chứa mại dâm", đồng thời thu giữ tang vật liên quan và đưa các đối tượng về cơ quan Công an tiến hành làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đã ra quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng Lưu Thị Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tội chứa mại dâm (theo Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015) là hành vi sử dụng, cho thuê, mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua bán dâm, với mức phạt tù cơ bản từ 1-5 năm, có thể tăng lên 10-15 năm hoặc 15-20 năm/tù chung thân tùy theo tính chất, mức độ vi phạm như tổ chức cho nhiều người, phạm tội với trẻ vị thành niên, thu lợi bất chính lớn hoặc cưỡng bức dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.



