Chủ tịch công ty chỉ đạo bán dự án 'ma' ở TP.HCM, chiếm đoạt 147 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Bùi Tuấn Hùng (SN 1984, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Đô Thị Xanh) cùng đồng phạm.

Bùi Tuấn Hùng bị Công an TP.HCM truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, trước đó Hùng đã bị khởi tố, lệnh bắt tạm giam nhưng không có mặt tại nơi cư trú, không rõ tung tích nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Theo điều tra, Công ty Đô Thị Xanh do Bùi Tuấn Hùng đứng tên Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông sáng lập, chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, không được cấp phép tách thửa, thực hiện dự án nhà ở tại xã Tân An Hội và xã Hòa Phú (huyện Củ Chi cũ).

Tuy nhiên, bị can vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Hoàng Anh (Giám đốc công ty) hợp tác với Ngô Thanh Uyn (Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Lạc Việt và Vina Land) để phân phối, rao bán nền đất tại các dự án Green City, Green Town và Đô Thị Xanh 1.

Thông qua việc mở bán các dự án chưa được cấp phép, nhóm này đã chiếm đoạt tổng cộng 147 tỷ đồng của khách hàng.

Ngày 21/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Ngô Thanh Uyn và Nguyễn Thị Hoàng Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP.HCM thông báo, người dân là nạn nhân trong vụ việc liên hệ Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM; liên hệ số điện thoại 0868.177.879 (gặp điều tra viên Ngô Văn Hiệp) hoặc gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện trước ngày 31/8 để được tiếp nhận, xử lý.