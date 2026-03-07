Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy dành tặng món quà bất ngờ cho nhân viên nữ trước thềm 8/3

Không khí chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đang rộn ràng tại nhiều ngân hàng. Ngoài các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng nữ, không ít nhà băng còn tổ chức những hoạt động nội bộ để tri ân nhân viên nữ như tặng quà, tặng tiền mặt hoặc các set quà chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, có những ngân hàng chọn cách chúc mừng rất khác. Chẳng hạn như tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Chiều 6/3, nhiều nhân viên ACB bất ngờ khi thấy Chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy trực tiếp xuất hiện với… những ly kem trên tay. Không phải một nghi thức trang trọng, ông Huy tự tay phát kem và gửi lời chúc 8/3 đến các nữ nhân viên trong không khí rất vui vẻ.

Những ly kem nhỏ nhưng khiến nhiều người thích thú bởi người trao lại chính là Chủ tịch ngân hàng. Hoạt động này nhanh chóng tạo nên bầu không khí rộn ràng trong nội bộ ACB trước thềm ngày 8/3.

Được biết, chương trình dành cho chị em tại ACB chưa dừng lại ở đó. Theo thông tin nội bộ, trong ngày mai (7/3), Chủ tịch Trần Hùng Huy dự kiến tiếp tục có thêm một hoạt động đặc biệt dành cho các nữ nhân viên.





Trong giới ngân hàng, Chủ tịch Trần Hùng Huy vốn được xem là một lãnh đạo có phong cách khá trẻ trung và gần gũi với nhân viên.

Không ít lần ông xuất hiện trong các chương trình nội bộ của ACB với vai trò rất “đời thường”: tham gia biểu diễn văn nghệ, nhảy cùng nhân viên hay trực tiếp giao lưu trên sân khấu trong các sự kiện của ngân hàng. Một số tiết mục của vị Chủ tịch này thậm chí từng gây chú ý trên mạng xã hội, khiến nhiều người gọi vui ông là “Chủ tịch soái ca” của ngành ngân hàng.

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là con trai của ông Trần Mộng Hùng, nhà sáng lập ACB. Năm 2012, ông trở thành Chủ tịch HĐQT ACB khi mới 34 tuổi, là chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó. Ông tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ), sau đó lấy bằng MBA và bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ).

Những năm gần đây, ACB duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và thường nằm trong nhóm ngân hàng tư nhân dẫn đầu. Dưới sự điều hành của ban lãnh đạo, trong đó có vai trò của ông Trần Hùng Huy, ACB duy trì kết quả kinh doanh tích cực và được đánh giá là một trong những ngân hàng có nền tảng quản trị rủi ro tốt trong hệ thống.