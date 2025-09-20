Chủ tịch 82 tuổi và gia tộc họ Đỗ đứng sau Tập đoàn bất động sản kín tiếng nắm trong tay loạt dự án điện gió hàng nghỉn tỷ đồng

Tòa nhà Vinaplast Tài Tâm - Nguồn: Tài Tâm Group

Theo dữ liệu công bố gần nhất vào giữa năm 2022, CTCP Tập đoàn Tài Tâm có vốn điều lệ 366 tỷ đồng. Cấu trúc sở hữu của tập đoàn tập trung vào ba cổ đông cá nhân chính là bà Lê Thị Ân (sinh năm 1951) nắm giữ 46,59% vốn, ông Đỗ Kim Ngọc (sinh năm 1943) với 44,4% và ông Đỗ Lê Quân (sinh năm 1974) sở hữu 9,01%.

Ông Đỗ Kim Ngọc - Chủ tịch Tập đoàn Tài Tâm. Ảnh: Tài Tâm Group

Về bộ máy điều hành, ông Đỗ Kim Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch, trong khi ông Đỗ Lê Quân đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc trong nhiều năm và là gương mặt đại diện cho các hoạt động của tập đoàn. Ngoài vai trò tại doanh nghiệp, ông Quân còn là Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS).

Tổng giám đốc Toàn Tâm Group - Ông Đỗ Lê Quân - Nguồn: Toàn Tâm Group

Xuất phát điểm là một doanh nghiệp bất động sản, Tài Tâm đã xây dựng được nền tảng vững chắc thông qua việc sở hữu và vận hành nhiều tài sản cho thuê tại các vị trí đắc địa ở Hà Nội, như tòa nhà văn phòng Vinaplast & Tài Tâm Building (39A Ngô Quyền) và các dự án căn hộ dịch vụ.

Hình ảnh tại xã Văn Xá, Hà Nam. Ảnh: Cổng thông tin UBND tỉnh Hà Nam

Gần đây, hệ sinh thái của tập đoàn cho thấy sự quay trở lại với mảng phát triển dự án khi hai pháp nhân liên quan là CTCP Đầu tư Địa ốc An Bình và CTCP Đầu tư Địa ốc Phước Sơn đã đăng ký thực hiện hai dự án khu dân cư tại huyện Kim Bảng, Hà Nam. Hai dự án này có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng, bao gồm Khu dân cư mới Đặng Xá (342 tỷ đồng) và Khu dân cư Văn Xá 1 (249 tỷ đồng).

Tuy nhiên, bước chuyển mình mạnh mẽ và gây chú ý nhất của Tài Tâm trong những năm gần đây là việc đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Báo chí ghi nhận tập đoàn đã xin chủ trương đầu tư hàng loạt dự án điện gió trên cả nước với tổng quy mô vốn ước tính lên đến hơn 50.000 tỷ đồng.

Danh mục dự án của tập đoàn trải dài từ Quảng Trị với các nhà máy điện gió Tài Tâm (1.800 tỷ đồng) và Hoàng Hải (1.700 tỷ đồng), đến khu vực Tây Nguyên với cụm dự án điện gió Đắk N’Drung (Đắk Nông) có tổng mức đầu tư xấp xỉ 10.500 tỷ đồng.

Tại Tây Nam Bộ, tập đoàn cũng đề xuất các dự án quy mô lớn như Điện gió Viên An ở Cà Mau (~7.296 tỷ đồng), Điện gió Thạnh Phú ở Bến Tre (~4.996 tỷ đồng) và Điện gió Phương Bắc - Trà Vinh 1 (~15.931 tỷ đồng).

Một trong những chiến lược kinh doanh được ghi nhận của Tài Tâm là hợp tác và chuyển nhượng một phần vốn sau khi đã phát triển dự án đến một giai đoạn nhất định. Trường hợp tiêu biểu nhất là vào năm 2021, 70% vốn điều lệ của cụm dự án điện gió Đắk N’Drung đã được chuyển nhượng cho Sungrow Power (Việt Nam), một thành viên của tập đoàn năng lượng lớn từ Trung Quốc.