Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng mới đây cho hay, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- CATP bắt giữ, xử lý 32 vụ việc về ma túy với 51 đối tượng, trong đó 8 vụ mua bán trái phép chất ma túy với 18 đối tượng; xác lập, phá 3 chuyên án, xóa phá 11 ổ nhóm.

Đồng thời, Công an huyện Thuỷ Nguyên cũng phối hợp kiểm tra test nước tiểu đối với 160 lao động tỉnh ngoài đang làm việc và lưu trú trong và ngoài dự án đảo Vũ Yên, qua đó phát hiện, đưa 92 đối tượng dương tính với chất ma túy heroin vào Cơ sở cai nghiện Gia Minh để lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.



Điển hình, hồi 19h ngày 22/4, tại thôn Sáu Phiên, xã An Lư, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy huyện Thuỷ Nguyên phối hợp với tổ công tác ma tuý và Công an xã An Lư bắt quả tang ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy gồm 3 đối tượng: Cao Thị Phương, Lò Văn Năm và Lường Văn Đoan, cùng trú ở bản Cò Hắm, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Áng, tỉnh Điện Biên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 7,06 gam heroin.

Sau đó, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Phương, Năm và Đoan về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, ngày 3/5, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an huyện phối hợp với Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP, Phòng Phòng, chống tội phạm vi phạm vùng Cảnh sát biển 1 bắt quả tang ổ nhóm gồm: Lò Văn Chanh, Lương Văn Sơn, đều sinh 2002, cùng ở xã Búng Lao, huyện Mường Ảng và Lò Văn Hải, ở Mùn Chung, Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 35,9 gam heroin.

Tang vật thu giữ - Ảnh: CA Hải Phòng

Đặc biệt, gần đây nhất là vào 23h ngày 11/5, tại xã An Lư, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Bá Khánh (sinh năm 1991, trú xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) là chủ thầu xây dựng và Lường Văn Cường (sinh năm 1994, ở xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), quản lý và sử dụng hơn 50 lao động ngoại tỉnh, đang có hành vi chia nhỏ ma túy heroin với mục đích để bán và trả công cho công nhân bằng ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 237,69 gam ma túy heroin, 2 cân điện tử cùng nhiều vật chứng liên quan. Đây là thủ đoạn mới, tàn độc của các đối tượng bị Công an huyện Thủy Nguyên điều tra, khám phá.

Ngày 16/5, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hải Phòng đã trực tiếp biểu dương, khen thưởng Công an huyện Thủy Nguyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì những thành tích xuất sắc trong đấu phòng chống tội phạm về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

