Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải trên phố là CEO sang chảnh, về quê chồng vẫn xắn tay vào làm cỗ như thường

Nhắc đến Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Nguyễn Quang Hải, nhiều người thường nghĩ ngay đến hình ảnh một hot girl kinh doanh online, thường xuyên xuất hiện với phong cách sang chảnh và cuộc sống khá bận rộn. Tuy nhiên, mới đây bà xã Quang Hải lại khiến dân mạng thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc rất đời thường: về quê chồng và… ngồi sắp xếp mâm cỗ cùng mọi người.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Chu Thanh Huyền xuất hiện giản dị bên cạnh các chị em trong gia đình chồng, cùng nhau ngồi quanh mâm để chuẩn bị đồ ăn. Những đĩa tôm chiên xù, các món ăn truyền thống được những người phụ nữ cùng nhau bày biện lên mâm cỗ, mọi người vừa làm vừa trò chuyện rôm rả đúng không khí quen thuộc của những buổi chuẩn bị cỗ ở quê. Được biết hình ảnh này diễn ra ở một lễ mừng thọ nơi quê nhà Quang Hải.

Chu Thanh Huyền khi về quê chồng và khi trên phố mang 2 phong cách khác biệt (Ảnh: Linh Lee)

Khoảnh khắc Chu Thanh Huyền tất bật cùng các chị em dọn cỗ khiến nhiều người khá bất ngờ, bởi trên mạng xã hội, nàng WAG thường xuất hiện với phong cách rất khác: diện đồ thời trang, make-up chỉn chu, hình ảnh của một nữ CEO trẻ bận rộn với công việc kinh doanh.

Thế nhưng khi về quê chồng, bà xã Quang Hải lại hoàn toàn hòa nhập với nếp sinh hoạt gia đình. Không ngại ngồi bệt xuống đất, xắn tay phụ giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn, cô khiến nhiều người nhận xét là khá gần gũi và thoải mái. Sự đối lập thú vị giữa hai hình ảnh - một bên là cô vợ cầu thủ sang chảnh nơi phố thị và một bên là nàng dâu giản dị trong bữa cỗ quê - nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Nhiều bình luận cho rằng đây cũng là hình ảnh rất quen thuộc với nhiều cô gái Việt: “Lên phố là CEO, về quê vẫn là con dâu như bao người", “Nhìn vậy mới thấy gần gũi", “Làm cỗ ở quê là ‘nghi thức’ không ai thoát được"...

Trước đó, Chu Thanh Huyền và Quang Hải thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình hai bên, từ các dịp lễ tết cho đến những bữa cơm giản dị. Điều này khiến cặp đôi nhận được khá nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Chu Thanh Huyền đằm thắm bên Quang Hải (Ảnh: FBNV)

Có thể nói, dù trên mạng xã hội thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và sang chảnh, nhưng khi trở về với gia đình, Chu Thanh Huyền vẫn giữ được sự gần gũi và giản dị - điều khiến nhiều người cảm thấy thích thú.