Chu Thanh Huyền trắng phát sáng khi gia nhập đường đua bikini hè, vóc dáng nóng bỏng bên Quang Hải

Mùa hè vừa gõ cửa, hội WAGs Việt đã rần rần gia nhập đường đua thả dáng với những bộ cánh mát mẻ. Không nằm ngoài cuộc đua, Chu Thanh Huyền - bà xã của tiền vệ Nguyễn Quang Hải mới đây đã "đốt mắt" người hâm mộ khi chia sẻ những khoảnh khắc cực nóng bỏng và hạnh phúc trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại vùng biển đầy nắng gió.

Thả dáng tại một resort sang trọng, hot girl sinh năm 2000 lựa chọn bộ bikini một mảnh màu đen basic mà tinh tế. Thiết kế khoét hông cao giúp cô triệt để phô diễn đôi chân dài miên man thẳng tắp cùng vòng ba quả táo săn chắc. Đặc biệt làn da trắng phát sáng khi bơi lội giữa dòng nước mát càng gây ấn tượng với người xem. Dù đã trải qua một lần sinh nở, vóc dáng của Chu Thanh Huyền vẫn khiến hội chị em phải "xin vía" rần rần nhờ vòng eo phẳng lỳ và thon gọn không chút mỡ thừa đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt".

Chu Thanh Huyền ít khi khoe ảnh bikini nhưng lần nào cũng gây sốt

Nhan sắc ngọt ngào của bà xã Quang Hải

Bà xã Quang Hải sở hữu làn da trắng "phát sáng"

Ngay cả khi còn mang bầu bé Lido, Chu Thanh Huyền cũng không ngại khoe dáng với bộ bikini dạo biển hè

Không chỉ gây bão với màn khoe body nóng bỏng, nàng WAG còn "phát đường" cho người hâm mộ khi hé lộ những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã Quang Hải và nhóc tỳ đáng yêu. Trên chiếc du thuyền lướt sóng, gia đình ba người diện trang phục tone trắng đồng điệu, trao nhau nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Trong khi Quang Hải ra dáng ông bố bỉm sữa, một tay bế thiên thần nhỏ trong lòng, một tay ôm eo vợ thì Chu Thanh Huyền lại ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc tươi tắn, rạng ngời và tràn đầy năng lượng tích cực.

Được biết, để duy trì được sắc vóc đỉnh cao như hiện tại, Chu Thanh Huyền rất chú trọng đến việc tập luyện thể thao kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học. Kể từ sau khi kết hôn và sinh con, tổ ấm nhỏ của chàng tiền vệ đào hoa luôn nhận được sự quan tâm và ngưỡng mộ đặc biệt từ công chúng bởi sự ngọt ngào, viên mãn cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

