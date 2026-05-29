Chu Thanh Huyền khoe visual sáng bừng, chân dài nuột nà tình tứ bên Quang Hải hút 10 triệu lượt xem, sao mà hot thế?

Sau chuỗi ngày bận rộn với các dự án kinh doanh và lịch trình thi đấu, vợ chồng cầu thủ Quang Hải và Chu Thanh Huyền mới đây đã có chuyến nghỉ dưỡng “trốn nóng” tại thành phố biển Nha Trang. Đáng chú ý, những khoảnh khắc đời thường được cặp đôi chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt truyền thông mạnh mẽ, mang về lượng tương tác khủng cho trang fanpage cá nhân của Chu Thanh Huyền.

Cụ thể, loạt video ghi lại hành trình du lịch của gia đình nhỏ liên tục chạm mốc triệu view chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Trong đó, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tình tứ của hai vợ chồng đã cán mốc hơn 10 triệu lượt xem.

Loạt video bên nhau của vợ chồng Quang Hải hút hàng triệu lượt xem

Cứ video nào có Quang Hải xuất hiện là triệu views

Chu Thanh Huyền cũng chứng minh sức nóng của nàng WAG "ồn ào" nhất mạng xã hội

Sức hút của loạt video này trước hết đến từ hình ảnh một Quang Hải rất khác phía sau sân cỏ. Từ một ngôi sao bóng đá hàng đầu, tiền vệ sinh năm 1997 không ngần ngại hóa thân thành “bố bỉm sữa” đảm đang và kiêm luôn vai trò “cameraman” độc quyền cho vợ. Chu Thanh Huyền từng hài hước tiết lộ chồng chính là người đứng sau những thước phim lung linh của cô, dù đôi lúc anh cũng gặp không ít “áp lực” để bắt được những góc máy vừa ý vợ. Sự kiên nhẫn và ánh mắt cưng chiều Quang Hải dành cho bà xã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Bên cạnh đó, chuyến đi này cũng là dịp để Chu Thanh Huyền khoe trọn vóc dáng thon gọn, mướt mắt dù mới sinh con chưa lâu. Nhờ có sự đỡ đần, chăm sóc con chu đáo từ chồng, nàng WAGs thoải mái tận hưởng không gian biển và tự tin diện những bộ cánh bikini quyến rũ. Góp phần không nhỏ vào sự bùng nổ tương tác của loạt clip còn có sự xuất hiện của “thế lực nhí” - bé Lido. Những biểu cảm đáng yêu, ngộ nghĩnh của cậu nhóc khi lần đầu được bố mẹ cho đi bơi và khám phá biển Nha Trang khiến người xem vô cùng thích thú.

Loạt khoảnh khắc gia đình Quang Hải

Có thể thấy, việc tích cực chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bình dị, ấm áp nhưng không kém phần ngọt ngào sau khi về chung một nhà đã giúp cặp đôi Quang Hải - Chu Thanh Huyền ngày càng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Chuyến nghỉ dưỡng chất lượng tại Nha Trang không chỉ là khoảng thời gian để gia đình nhỏ tái tạo năng lượng, mà còn khẳng định sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của cặp đôi trai tài gái sắc này trên mạng xã hội.

Chu Thanh Huyền khoe nhan sắc mặn mà, vóc dáng nuột nà của mẹ một con

Ảnh: FBNV