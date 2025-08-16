Chủ sở hữu thú cưng chi hơn 11 triệu đồng cho nhà ngoại cảm để giao tiếp với “pet” đã chết gây tranh cãi!

Nhiều người yêu động vật tại Trung Quốc đang đau lòng vì mất thú cưng lại rơi vào bẫy lừa đảo của những kẻ tự xưng là “nhà ngoại cảm thú cưng”. Họ hứa hẹn có thể giúp chủ nhân giao tiếp với linh hồn thú cưng đã qua đời, thậm chí biết được chúng có được đầu thai hay không.

Song, đổi lại cho dịch vụ kỳ lạ này là những khoản phí không hề nhỏ.

Cụ thể, các “nhà ngoại cảm” quảng cáo dịch vụ cho phép chủ nhân đặt câu hỏi cho thú cưng đã mất: gói 128 nhân dân tệ (18 USD - khoảng 472 nghìn đồng) cho 5 câu hỏi, hoặc gói “cao cấp” 2.999 nhân dân tệ (420 USD - khoảng 11 triệu đồng) cho số lượng câu hỏi không giới hạn trong 6 tháng. Riêng dịch vụ “xác định thú cưng có đầu thai hay không” có giá từ 899 đến 1.899 nhân dân tệ (125 – 260 USD, khoảng 3,2 - 6,8 triệu ), tùy trường hợp.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho biết họ bị lừa: sau khi thanh toán, họ bị chặn liên lạc, đuổi khỏi nhóm trò chuyện, hoặc nhận được câu trả lời mơ hồ, sáo rỗng.

Một trong những nạn nhân là Anran, người đã nuôi chú chó Beagle tên Qiqi suốt 15 năm (2009–2024). Qiqi qua đời tháng 10/2024 vì bệnh thận. Anran thường chia sẻ nỗi nhớ trên mạng xã hội, và chính tại đây cô nhận được tin nhắn từ một người lạ tên Ling: “Chị ơi, đừng buồn. Chúng chỉ mất thể xác thôi, linh hồn bất tử và có thể đầu thai. Em lập một nhóm chat cho những người mất ‘bé cưng’, mọi người động viên và an ủi nhau.”

Ling mời Anran tham gia nhóm trò chuyện hơn 400 thành viên và nói thêm: “Nếu chị tin vào luân hồi, chị có thể tham gia nhóm.” Tin lời, Anran mua gói liên lạc 128 nhân dân tệ (khoảng 468 nghìn đồng). Ling hẹn 4 ngày sau mới “kết nối” vì đang bận nhiều đơn hàng. Nhưng khi nhận câu trả lời “từ Qiqi”, Anran phát hiện nội dung chỉ lặp lại những gì cô từng đăng công khai trên mạng.

Không dừng lại, Anran tiếp tục chi 899 nhân dân tệ (khoảng 3,2 triệu đồng) mua “gói đầu thai” và được yêu cầu cầu nguyện mỗi ngày cho tới khi mơ thấy Qiqi tiết lộ nơi đầu thai. Sau nhiều tuần không thấy “dấu hiệu” nào, Anran phản ánh thì bị Ling đổ lỗi: “Do chị chưa thật sự chân thành, niềm tin chưa mạnh mẽ, hoặc cảm xúc bất ổn.” Khi Anran kiên quyết khiếu nại, cô bị chặn hoàn toàn trên mạng xã hội.

Một người dùng giấu tên khác cũng chia sẻ từng tham gia nhóm “tái sinh thú cưng” và phát hiện đây là ổ lừa đảo. Anh cho biết ít nhất 20 nạn nhân đã mất tổng cộng 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD). Một số người đã trình báo cảnh sát.

Trên mạng, câu chuyện này gây tranh luận dữ dội. Một người bình luận: “Trời ơi, thật sự có người tin thú cưng đầu thai sao?”. Người khác cảnh báo: “Đừng để kẻ lừa đảo lợi dụng nỗi đau của bạn.”