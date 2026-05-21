Chú rể vô tư bế thốc phù dâu trong lễ cưới, vẻ mặt của cô dâu khiến ai cũng hiểu: "To chuyện rồi"

Đám cưới vốn là khoảnh khắc thiêng liêng và ngọt ngào, nhưng luôn có những tình huống biến ngày vui trở thành quá đà và hoàn toàn không biết giới hạn.

Mới đây, sự việc chú rể công khai bế phù dâu rồi squat ngay trong lễ cưới đang gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc. Người xem không chỉ bàn tán về trò chơi đón dâu có phần quá đà mà còn đặc biệt chú ý đến biểu cảm đầy khó xử của cô dâu đứng bên cạnh.

Theo chia sẻ, sự việc xảy ra tại một đám cưới ở Thiểm Tây (Trung Quốc). Trong lúc đoàn nhà trai đến đón dâu, dàn phù dâu đã đưa ra một thử thách thể lực dành cho chú rể: muốn qua cửa phải bế phù dâu và thực hiện động tác squat.

Chú rể cười tươi, bế cô dâu squat

Ban đầu, nhiều người cho rằng đây chỉ là một trò chơi tạo không khí vui vẻ thường thấy trong các đám cưới. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng tranh cãi là thái độ và hành động của chú rể sau đó.

Chú rể dễ dàng bế cô phù dâu lên và liên tục thực hiện nhiều động tác squat trước sự reo hò cổ vũ từ mọi người xung quanh. Không chỉ hoàn thành thử thách, anh còn ôm phù dâu khá lâu, dường như không muốn dừng lại dù đã có người nhắc nhở.

Biểu cảm vừa hào hứng vừa ngại ngùng của chú rể khiến nhiều người cho rằng anh đang quá nhập tâm vào trò chơi mà quên mất cảm xúc của cô dâu đang ngồi trên giường gần đó. Trong khi đó, cô dâu gần như không phản ứng mạnh nhưng gương mặt lại thể hiện rõ sự khó xử, gượng gạo.

Cô dâu ngồi trên giường cười gượng gạo

Sau khi màn squat của chú rể được đăng lên MXH, cộng đồng mạng nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng đây chỉ là trò chơi vui trong ngày cưới, không cần quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Theo họ, đám cưới càng náo nhiệt càng đáng nhớ và những màn quậy đục nước như vậy chỉ để tạo tiếng cười cho mọi người.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại cho rằng việc chú rể công khai bế và có những cử chỉ thân mật với phù dâu ngay trước mặt cô dâu là hành động thiếu tinh tế. Họ cho rằng khoảnh khắc này đã khiến một đám cưới vốn nên ngọt ngào và trang trọng trở thành trò đùa phản cảm.

Theo những người phản đối, các trò chơi đám cưới hiện nay đang dần bị biến tướng để tạo hiệu ứng viral trên mạng xã hội. Ban đầu, những thử thách trong lễ đón dâu vốn chỉ nhằm khuấy động không khí và thử thách sự chân thành của chú rể. Nhưng càng về sau, không ít trò chơi ngày càng đi xa khỏi giới hạn vui vẻ thông thường.

Không ít người đặt câu hỏi: “Nhân vật chính của hôn lễ hôm đó rốt cuộc là cô dâu hay phù dâu?” hay “Nếu đổi ngược lại thành cô dâu ôm phù rể trước mặt chú rể thì liệu mọi người còn thấy vui không?”, "To chuyện rồi đó...".

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng điều đáng sợ nhất không nằm ở trò chơi, mà ở việc chú rể dường như hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của vợ mình trong ngày cưới. Giữa tiếng reo hò và sự cổ vũ từ đám đông, anh vô tư tận hưởng không khí náo nhiệt mà quên mất rằng cô dâu mới là người cần được quan tâm nhất trong khoảnh khắc ấy.

Nhiều chuyên gia tâm lý cũng từng nhận định rằng trong không khí hưng phấn của đám cưới, cộng thêm các tương tác cơ thể và sự kích động từ đám đông, con người rất dễ bị cuốn theo cảm xúc nhất thời. Đây cũng là lý do những màn tương tác giữa phù dâu và phù rể thường dễ tạo ra phản ứng và thu hút sự chú ý.

Dù vậy, hầu hết mọi người đồng tình rằng các trò chơi trong đám cưới vẫn cần có giới hạn. Bởi suy cho cùng, hôn lễ không phải sân khấu để tạo drama hay gây chú ý bằng mọi giá, mà là ngày đặc biệt của cô dâu chú rể.

Một đám cưới có thể náo nhiệt, vui vẻ nhưng sự tôn trọng dành cho bạn đời vẫn luôn là điều quan trọng nhất. Bởi đôi khi, chính những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ trong ngày cưới lại có thể để lại cảm xúc khó chịu trong lòng rất lâu về sau.