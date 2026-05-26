Chú rể đeo khẩu trang, mặt đầy vết thương trong ngày cưới ở TP.HCM: Lý do phía sau

Lam Giang (Tổng hợp)
Bố mẹ 2 bên khi nhìn thấy tình trạng của Dũng đều rất lo lắng, không biết chú rể có đủ sức khỏe để hoàn thành hôn lễ hay không?

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh trong đám cưới của một cặp đôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Trong đoạn clip, cô dâu cùng chú rể tươi cười đứng đón khách. Chú rể mặc vest bảnh bao song lại đeo khẩu trang kín mít, trên mặt dán nhiều băng cá nhân và có vết thương lớn phía dưới mắt.

Được biết, chú rể trong đoạn clip là Văn Dũng (SN 1995, sống tại TP.HCM). Chia sẻ trên Tri thức - Znews, Dũng cho biết đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong ngày cưới của 2 vợ chồng. Ngay trước ngày cưới, anh chạy xe từ nhà qua chỗ vợ thì không may bị ngã, trầy xước hết mặt.

Dũng phải đeo khẩu trang trong ngày cưới để che vết thương trên mặt.

Sợ mọi người lo lắng nên Dũng giấu kín sự việc với bố mẹ 2 bên, chỉ có vợ và một vài người thân biết chuyện, lập tức đưa chú rể vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm. Sau khi chụp chiếu, kiểm tra, đến sáng Dũng được về nhà để chuẩn bị cho lễ rước dâu.

Vì mặt và miệng bị sưng, vết thương chảy mủ nên Dũng không còn cách nào khác ngoài đeo khẩu trang trong lễ cưới. Bố mẹ 2 bên khi biết chuyện đều rất lo lắng, không biết chú rể có đủ sức khỏe để hoàn thành hôn lễ hay không? Rất may là Dũng chỉ bị xây xát ngoài da nên mọi việc vẫn diễn ra bình thường, suôn sẻ.

Họ hàng, khách mời thấy tình trạng của chú rể cũng hỏi thăm và động viên. Dũng cũng cho biết thêm, hôn lễ của vợ chồng anh đã được tổ chức hồi đầu năm 2026 nhưng đoạn clip mới được một thợ trang điểm đăng lên mạng xã hội.

Sau khoảng 1 tháng gặp tai nạn, Dũng đã hồi phục hoàn toàn, không bị để lại sẹo trên mặt, chỉ còn một vài vết ở chân.

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Hãng có xe máy điện "đi xa nhất VN" ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

