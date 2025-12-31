HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chủ quán tử vong trong đám cháy lúc nửa đêm ở TPHCM

Hương Chi |

Trong đêm, quán nước trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đông Hòa, TPHCM) bốc cháy kèm theo tiếng nổ.

Ngày 31/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra ở phường Đông Hòa, làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 30/12, quán nước trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đông Hòa, TPHCM) bốc cháy kèm theo tiếng nổ.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Chủ quán tử vong trong đám cháy ở TPHCM vào đêm 30 / 12 gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

Sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong hiện trường và phát hiện một người tử vong.

Nạn nhân sau đó được xác định là ông Đ.N.T. (54 tuổi, quê Thanh Hóa). Quán nước xảy ra cháy được ông T. thuê để kinh doanh.

Người dùng đã đồng ý điều khoản dịch vụ của Zalo, có được rút lại không?
Chủ quán tử vong trong đám cháy lúc nửa đêm ở TPHCM - Ảnh 2.Dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch (31/12/2025-4/1/2026) các vùng trên cả nước.

Tags

Công an TPHCM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại