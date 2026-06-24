Chủ quán hải sản xịt nước khiến cụ bà bán rau chảy máu mắt lên tiếng bất ngờ, muốn hoà giải tình cảm

Chị T. cho biết đã đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân song phía gia đình bà Q. chưa muốn hòa giải.

Liên quan đến vụ việc bà N.T.Q. (63 tuổi) bị chị N.T.T. (43 tuổi, kinh doanh cửa hàng hải sản) và mẹ ruột dùng vòi cao áp xịt vào mặt gây chảy máu mắt, xảy ra sáng 22/6 tại chợ Xuân Hòa (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) gây bức xúc dư luận, hiện nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews ngày 23/6, chị T. cho biết bản thân không chủ đích gây thương tích cho bà Q.

Theo lời chị này, bà Q. và một số người khác thường xuyên bày bán rau ở khu vực mép vỉa hè đối diện cửa hàng nhà chị, ngay khúc đường eo cua từ vài năm nay. Chủ quán hải sản cho rằng, việc này đã gây ảnh hưởng đến giao thông trong chợ và khách hàng đến mua hải sản nhà mình. Khi chị T. góp ý, đề nghị bà Q. ngồi lui vào khu vực phía trong thì tình hình được cải thiện vài hôm rồi đâu lại vào đó. Thậm chí, bà Q. còn có thái độ thách thức, cho rằng đây là đường chung.

Bà Q. bị chảy máu mắt.

Kể lại sự việc sáng 22/6, như thường lệ, chị T. dùng vòi xịt cao áp để vệ sinh khu vực trước cửa hàng. Lúc này, bà Q. và một số tiểu thương vẫn bày bán rau ở khu vực vốn gây mâu thuẫn.

Thấy nước có thể văng đến chỗ các quầy rau, chị T. đến đề nghị bà Q. và những người ngồi gần di chuyển. Tuy nhiên, những người này không động tĩnh nên chủ quán hải sản tiếp tục hành động và nói: "Nào các bà có đứng dậy không, không là cháu xịt ướt hết đấy".

Cũng theo lời chị T., lúc này, bà Q. tiến tới tranh cãi, túm cổ áo và định vặn tay chị T. để lấy vòi xịt ngược lại chị. Trong lúc giằng co, chị T. theo bản năng giành lại vòi nước và vô tình xịt trúng người và mặt bà Q. Người phụ nữ phân trần, chị chỉ tự vệ chứ hoàn toàn không có ý định dùng vòi tấn công bà Q.

Chị T. cho biết bản thân không cố ý gây thương tích cho bà Q.

Chủ cửa hàng hải sản thừa nhận bản thân đã mất bình tĩnh trong tình huống xô xát, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Chiều cùng ngày, chị T. đã làm việc với cơ quan chức năng, tường trình về vụ việc.

Gia đình chị T. cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, nói chuyện vào ngày 22/6 và 23/6 song gia đình bà Q. hiện chưa có ý định hòa giải. Chị T. bày tỏ hy vọng có thể giải quyết sự việc theo hướng tình cảm. Gia đình chị sẵn sàng trao đổi với gia đình bà Q. về vấn đề bồi thường, chi phí thăm hỏi sức khỏe.

Bà Q. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

Trước đó, trao đổi trên VOV.VN, anh L. con trai của bà Q. cho hay người thân của chủ quán hải sản đã đến bệnh viện thăm hỏi. Tuy nhiên, gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu vẫn là việc điều trị và phục hồi sức khỏe cho mẹ.

Về tình hình sức khỏe của bà Q., theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Dương Thị Hương - khoa liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn - bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết khi nhập viện, bà Q. đau nhức nhiều ở hai mắt và vùng mặt. Bệnh nhân có nhiều vết thương tại khu vực mặt và mắt dù tỉnh táo.

Đến nay các tổn thương đã được xử lý, sức khỏe của bà Q. tạm thời ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi và chăm sóc tại khoa.

Việc đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng lâu dài đến thị lực hiện chưa thể thực hiện do vùng mắt của bệnh nhân vẫn còn sưng nề nhiều, trong đó một bên mắt chưa thể mở được.

Hiện Công an phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) đang tiếp tục làm rõ vụ việc trên.