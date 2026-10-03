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Chủ quán hải sản xịt nước cao áp chảy máu mắt người bán rau lĩnh 2 năm 6 tháng tù

Đức Anh
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Vụ người bán rau bị chủ quán hải sản dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt ở Phú Thọ từng gây chú ý trên mạng xã hội vừa được đưa ra xét xử. Toà tuyên phạt chủ quán hải sản Nguyễn Thị Thúy 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, Toà án nhân dân (TAND) khu vực 8, tỉnh Phú Thọ vừa xét xử Nguyễn Thị Thúy (SN 1983, trú phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội “Cố ý gây thương tích”. Thuý là chủ quán hải sản dùng vòi xịt rửa xe áp lực cao xịt chảy máu mắt người bán rau từng gây chú ý trên mạng xã hội.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, toà tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Chủ quán hải sản xịt nước cao áp bị phạt 2 năm 6 tháng tù vì Cố ý gây thương tích - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án

Theo cáo trạng, khoảng 7h30 ngày 22/6/2026, bà Nguyễn Thị Q. (SN 1963, trú tại thôn Lập Trí, xã Kim Anh, TP Hà Nội) ngồi bán rau tại đầu ngõ 18 đường Trường Chinh, tổ dân phố Đồng Xuân, phường Xuân Hòa, đối diện quán hải sản Phương Thúy do Thúy làm chủ.

Cho rằng người bán rau làm cản trở lối ra vào quán, Thúy dùng vòi nước xịt ra đường. Nước bắn vào người khiến hai bên xảy ra cãi vã. Thúy tiếp tục cầm vòi xịt nước xuống lòng đường, hướng về phía bà Q.

Bà Q. sau đó lao vào dùng hai tay giằng vòi nước và quay đầu phun về phía mặt Thúy. Thúy giằng lại vòi rồi xịt thẳng vào mặt bà Q.

Hậu quả, bà Q. bị thương ở vùng mặt, mắt, cánh tay phải và xương đòn vai phải. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể 16%.

Chủ quán hải sản xịt nước cao áp bị phạt 2 năm 6 tháng tù vì Cố ý gây thương tích - Ảnh 2.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 22/6, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ được cho là chủ hàng hải sản dùng vòi xịt nước cao áp phun trực diện vào mặt một người phụ nữ lớn tuổi ở khu chợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an phường Xuân Hòa đã phối hợp cùng VKSND khu vực 8 vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra do tranh chấp vị trí bán hàng. Hậu quả, bà Q. bị tổn thương ở cả hai mắt, vùng mắt sưng nề, mắt trái rỉ máu, đồng thời bị thương ở tay phải.

Ngày 26/6, sau khi có kết luận giám định sơ bộ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, VKSND khu vực 8, tỉnh Phú Thọ phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tags

Nguyễn Thị Thúy

Cố ý gây thương tích”

toà án nhân dân

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quán hải sản

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