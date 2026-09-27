Chủ nhân 65 con tàu ở Việt Nam hưởng lợi nhờ căng thẳng ở eo biển Homuz

PVTrans đã mở rộng đội tàu mạnh trong những năm gần đây, khi giá mua tàu trên thị trường quốc tế ở mức cao. Khoản đầu tư ấy đang gặp một thời điểm thuận lợi: cước vận tải hàng lỏng tăng, còn các hợp đồng thuê tàu ký trước đây lần lượt hết hạn, mở đường cho doanh nghiệp đàm phán mức giá mới.

Theo báo cáo phân tích ngày 25/9 của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí PVTrans (mã chứng khoán PVT) đã chi khoảng 4.200 tỷ đồng để đầu tư phương tiện vận tải trong năm 2023 và 3.900 tỷ đồng trong năm 2024. Doanh nghiệp tiếp tục bổ sung 7 tàu trong năm 2025, đưa quy mô đội tàu lên 65 chiếc vào cuối năm, gần gấp đôi so với năm 2021.

Mua thêm tàu đồng nghĩa với tăng năng lực kinh doanh, nhưng cũng kéo theo chi phí khấu hao và lãi vay. VCBS lưu ý PVTrans đã đầu tư trong giai đoạn giá tàu quốc tế neo cao. Nếu giá thuê tàu giảm sâu, những chi phí cố định này sẽ tạo sức ép lên lợi nhuận.

Đến cuối năm 2025, thị trường chuyển theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Giá cước vận tải hàng lỏng tăng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông và rủi ro gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz. Khi các tuyến đường phải thay đổi hoặc hành trình kéo dài, một con tàu mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành chuyến hàng. Lượng tàu sẵn có cho những chuyến tiếp theo vì thế giảm đi, hỗ trợ giá thuê.

Với những tàu đã cho thuê theo hợp đồng định hạn, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện mức giá thỏa thuận từ trước cho đến khi hợp đồng hết hạn. Vì vậy, tác động của đợt tăng cước lên kết quả kinh doanh có độ trễ.

Theo VCBS, từ nửa cuối quý II/2026, một số hợp đồng cũ bắt đầu đến hạn. Việc ký lại diễn ra trong lúc nguồn cung tàu trên thị trường thắt chặt, cho phép PVTrans xác lập mức giá thuê mới cao hơn khoảng 30% so với hợp đồng trước. Những hợp đồng định hạn mới có thể kéo dài 6–12 tháng, giúp doanh nghiệp duy trì mức giá đã chốt trong thời hạn thuê.

Báo cáo VCBS cho biết các tàu chở dầu thô, dầu sản phẩm, hóa chất và khí hóa lỏng chiếm hơn 70% tổng tải trọng đội tàu, nên biến động cước vận tải hàng lỏng có ảnh hưởng đáng kể tới triển vọng kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, triển vọng đó cũng có giới hạn. Nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và giá cước giảm, những tàu chưa đến kỳ ký lại hợp đồng sẽ khó đạt mức giá như kỳ vọng. Về dài hạn, PVTrans vẫn phải tạo đủ doanh thu từ đội tàu đã mua để bù đắp chi phí khấu hao, lãi vay phát sinh trong giai đoạn mở rộng.