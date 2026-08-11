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Chủ nhà đi thu tiền, phát hiện có người tử vong trong phòng trọ

Nguyễn Tiến
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Chủ nhà trọ ở phường Dĩ An, TPHCM gọi cửa nhiều lần không thấy trả lời nên kiểm tra và phát hiện nam thanh niên 27 tuổi tử vong trên võng trong phòng.

Tối 10/8, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân anh L.Q.T. (27 tuổi, quê Lâm Đồng) tử vong tại phòng trọ trên đường ĐT 743C.

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Gọi cửa không thấy trả lời, chủ nhà phát hiện người thuê trọ tử vong. Ảnh: Nguyễn Tiến

Khoảng 19h, chủ nhà trọ đi thu tiền các phòng. Khi đến phòng của anh T., người này nhiều lần gọi cửa nhưng bên trong không có động tĩnh.

Sau đó, chủ nhà tìm cách mở cửa kiểm tra và phát hiện anh T. nằm bất động trên võng. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc, lấy lời khai những người liên quan và trích xuất camera an ninh để phục vụ điều tra.

Theo người dân, anh T. làm nghề sơn nước, đã thuê căn phòng trên khoảng 3 năm và sống một mình.

Chủ thầu của anh T. cho biết chiều 8/8, nam thanh niên đến xin ứng 1,5 triệu đồng để hôm sau đi trồng răng. Đến tối 9/8, anh T. vẫn sinh hoạt bình thường và ngồi ăn cơm cùng một số người hàng xóm.

Sáng ngày 10/8, anh T. không đến nơi làm việc. Đến tối cùng ngày, chủ nhà phát hiện người này đã tử vong trong phòng trọ.

Thi thể anh T. được đưa về nhà xác để khám nghiệm. Công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong.


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người tử vong trong phòng trọ

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