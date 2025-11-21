Chủ nhà đến kiểm tra, người thuê bị hạch sách đủ đường vì trên thảm có 3 vết bụi nhưng như thế vẫn chưa phải yêu cầu vô lý nhất

Maddi Strandring, một bà mẹ hai con sống tại Perth (Úc), vừa tiết lộ những yêu cầu "thảm hại" từ bên cho thuê trong đợt kiểm tra nhà định kỳ, làm nổi bật những khó khăn vô lý mà người thuê nhà phải đối mặt trên thị trường bất động sản đang eo hẹp. Cô cho rằng các bên cho thuê đang thiếu sự tôn trọng tối thiểu với cuộc sống của người thuê trong chính ngôi nhà của họ.

Strandring và gia đình đã sống trong căn nhà bốn phòng ngủ này vài năm và đã phải chấp nhận mức tăng tiền thuê 100 đô la Úc (khoảng 1.6 triệu đồng) mỗi tuần. Tuy nhiên, điều gây sốc nhất là những yêu cầu dọn dẹp chi tiết đến mức vô lý trong các đợt kiểm tra hàng năm. Bên cho thuê đã chỉ ra một danh sách dài các "vấn đề" nhỏ nhặt, bao gồm khung cửa cần lau chùi hay phòng ngủ dự phòng thiếu bóng đèn.

Cực điểm là việc Maddi bị yêu cầu hút bụi lại phòng ngủ chỉ vì phát hiện... ba mẩu bụi vải trên thảm.

Maddi bày tỏ sự căng thẳng và cảm thấy không công bằng trước những đòi hỏi này, đặc biệt khi các gia đình đang phải vật lộn để chi trả tiền thuê. Cô cáo buộc: "Phần lớn các bên cho thuê lợi dụng tình thế... Nếu bạn không tuân theo, họ sẽ đe dọa vi phạm hợp đồng."

Chưa hết, dấu vân tay trên công tắc đèn phòng trẻ em và việc thiếu 1 chiếc bóng đèn có thể lắp lại được dễ dàng cũng bị ghi lại là một lỗi, điều cô cho là phi lý vì đó chỉ là kiểm tra định kỳ chứ không phải dọn dẹp cuối hợp đồng thuê.

Những tiền lệ vô lý

Đây không phải là sự cố đơn lẻ. Yahoo News cũng từng đưa tin về một người thuê nhà ở Newcastle, New South Wales, bị yêu cầu lau dọn máy rửa chén chưa từng được sử dụng và còn nguyên lớp bảo vệ.

Fiona Morris, chủ doanh nghiệp dọn dẹp, khẳng định tình trạng lạm dụng quyền lực này đang diễn ra phổ biến. Cô cho biết: "Đây không phải là một sự cố đơn lẻ; bạn có thể thấy các nhân viên dọn dẹp và người thuê nhà trên khắp nước Úc đang phải vật lộn với động thái này."

Theo quy tắc tại Tây Úc - nơi Maddi sinh sống - và hầu hết các khu vực pháp lý, tài sản chỉ cần sạch sẽ, gọn gàng và được bảo trì tốt, có điều kiện tương tự lúc bắt đầu thuê, đồng thời cho phép hao mòn tự nhiên. Việc các bên cho thuê đưa ra yêu cầu dọn dẹp chi tiết quá mức đang vượt quá khuôn khổ pháp lý và gây áp lực lớn lên người thuê.

Nguồn: Yahoo News