Một nhân viên môi giới bất động sản ở Iowa, Mỹ, đang xem xét một căn nhà cho thuê thì phát hiện ra “dấu hiệu” đáng sợ do chủ cũ để lại sau khi nhấc tấm thảm lên để xác nhận đó là sàn gỗ tự nhiên. Cô đã chia sẻ câu chuyện lên TikTok và nó ngay lập tức trở nên lan truyền gần đây.

Nikki cho biết cô đang kiểm tra một căn nhà tại thành phố Des Moines. Căn nhà nhìn chung vẫn còn rất tốt, thậm chí đã được sơn sửa lại. Tuy nhiên, một tấm thảm lớn giữa phòng khách cùng ghi chú “Nếu có vấn đề về mùi, xin vui lòng liên hệ” đã khiến cô nghi ngờ.

Nikki quyết định kiểm tra sàn nhà bên dưới tấm thảm. Và điều cô phát hiện thật kinh hoàng: một dấu vết hình bàn tay màu đen in hằn trên sàn gỗ. Hóa ra, chủ cũ của căn nhà, một người đàn ông, đã qua đời tại đây vào cuối tháng 7/2015. Do sống một mình và không có điều hòa, thi thể của ông đã bị phân hủy trong nhiều tuần trước khi được phát hiện.

Những dấu tay đen vĩnh viễn không thể xóa đi trên sàn nhà

"Tôi đã liên lạc với người môi giới đã xử lý việc bán nhà trước đó, và anh ấy cho tôi biết rằng đã có một 'cái chết không ai trông coi' xảy ra tại căn nhà vào giữa mùa hè, khi căn nhà không có điều hòa", Snyder nói. "Anh ấy nói rằng có thể sẽ có một dấu vết cơ thể rõ rệt bên dưới tấm thảm”, cô cho biết.

Với kiến thức về khoa học mai táng, Nikki giải thích rằng thi thể người đàn ông đã phân hủy và thấm xuống sàn nhà, để lại dấu vết vĩnh viễn. Mặc dù đã được xử lý và thay thế một phần, dấu vết bàn tay và cánh tay vẫn còn sót lại, có lẽ do đơn vị xử lý muốn tiết kiệm chi phí.

Theo luật của bang Iowa, việc tiết lộ thông tin về cái chết trong nhà không bắt buộc, trừ khi đó là một vụ án nổi tiếng. Nikki đã chủ động thông báo cho người thuê nhà tiềm năng về sự việc. May mắn thay, người này không cảm thấy phiền lòng. Cuối cùng, Nikki quyết định làm sạch và phủ một lớp vật liệu mới lên sàn nhà để che đi dấu vết. Cô chia sẻ: "Trừ khi thực sự không còn cách nào khác, chúng tôi sẽ không đào bỏ nó hoàn toàn."

Nikki đã chia sẻ câu chuyện này lên TikTok và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

"Phản ứng mà tôi nhận được thật đáng ngạc nhiên," cô nói. "Nó khiến tôi nhận ra rằng mọi người thường có cái nhìn lãng mạn về cái chết, hoặc họ hoàn toàn tránh né chủ đề này. Những cái chết không người chăm sóc tại nhà thường không được nhắc đến, chứ đừng nói đến việc quay phim lại."

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, từ năm 2000 đến năm 2018, tỷ lệ tử vong xảy ra tại nhà đã tăng từ 22,7% lên 31,4% tổng số ca tử vong. Mặc dù không có số liệu chính thức về số ca tử vong không được giám sát tại nhà, nhưng những câu chuyện về các ca tử vong không được báo cáo vẫn khá phổ biến.