Chân dung nữ giúp việc Bua Sihawong, 25 tuổi.

Mới đây, cảnh sát nghi ngờ một người giúp việc quốc tịch Lào đã sát hại chủ nhà 79 tuổi của mình tại một ngôi nhà ở quận Bueng Kum, thủ đô Bangkok của Thái Lan, trước khi bỏ trốn và vượt biên trái phép trở lại Lào vào ngày thứ Tư, 21 tháng 1 vừa qua.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc được phát hiện sau khi một người hàng xóm tên là Sumalee Chaikong, 54 tuổi đã báo cảnh sát khi phát hiện ra nhà bà Somsawat Songsamphan, 79 tuổi có dấu hiệu lạ.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc chủ nhà bị sát hại.

Các sĩ quan từ đồn cảnh sát Bueng Kum đã đến hiện trường và xác nhận bà Somsawat đã tử vong. Khuôn mặt của bà có dấu hiệu bị đánh đập dã man. Nhiều vết cắt được tìm thấy trên mặt, cổ, thân thể và mắt cá chân của bà. Hiện trường cho thấy bằng chứng rõ ràng về một cuộc giằng co. Bà Somsawat là một giáo viên đã nghỉ hưu, trước đây từng làm việc tại một trường học ở khu vực Phra Khanong, Bangkok.

Hiện trường vụ án.

Bà sống tại ngôi nhà này với người giúp việc người Lào của mình là Bua Sihawong, 25 tuổi, người không có mặt tại hiện trường. Bà Sumalee nói với cảnh sát rằng mình rất thân với bà Somsawat và thường xuyên nói chuyện với bà. Bà Sumalee cho biết thường giúp chăm sóc bà ấy vì người thân của bà Somsawat chỉ đến thăm một lần một tuần.

Theo lời bà Sumalee, bà Somsawat thường thức dậy sớm mỗi sáng và bật đèn trong nhà. Khi thấy bà ấy không làm vậy, bà Sumalee lo lắng và gọi điện cho hàng xóm nhưng không ai trả lời. Bà Sumalee liền đến nhà và nhìn qua cửa sổ, thấy bà Somsawat nằm bất động trên sàn nhà. Bà Sumalee cho biết lần cuối cùng bà nhìn thấy người giúp việc là vào thứ Ba, ngày 20 tháng 1, khi cô này rời khỏi nhà.

Hình ảnh nữ giúp việc Bua Sihawong, 25 tuổi do camera an ninh ghi lại.



Bua nói với bà Sumalee rằng cô ta đã cãi nhau với bà Somsawat và bị sa thải trước khi bỏ đi. Bà Sumalee nói thêm rằng Bua bắt đầu làm việc ở nhà này khoảng một năm trước sau khi người thân của cô ta nghỉ việc và giới thiệu Bua vào làm. Bà Somsawat trước đó đã nói rằng bà định tìm người giúp việc mới vì Bua quá lười biếng.

Cảnh sát sau đó phát hiện ra rằng Bua đã hỏi vay tiền bà Somsawat nhưng bị từ chối. Các nhà điều tra nghi ngờ rằng vụ giết người có thể xuất phát từ sự tức giận sau khi bị sa thải và tranh chấp về tiền bạc. Cảnh sát cũng tiết lộ rằng Bua có tiền sử các vấn đề về sức khỏe tâm thần và họ tin rằng điều này có thể đã góp phần vào hành vi bạo lực.

Trong quá trình khám xét nhà, cảnh sát tìm thấy 40.000 baht tiền mặt được cất trong bốn phong bì cùng với các giấy tờ tài khoản ngân hàng. Không tìm thấy dấu hiệu trộm cắp rõ ràng, mặc dù cảnh sát cho biết vẫn còn quá sớm để xác nhận liệu có đồ vật nào bị đánh cắp hay không, vì danh sách đầy đủ các đồ vật có giá trị của bà Somsawat vẫn chưa được xác nhận.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Bua di chuyển đến Bến xe Mo Chit trước khi đến tỉnh Ubon Ratchathani và sau đó vượt biên trái phép vào Lào. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang tiếp diễn và các nỗ lực đang được tiến hành để tìm kiếm và thẩm vấn Bua liên quan đến vụ giết người.

Gia Linh (Theo The Thaiger)