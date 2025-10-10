Nhà đinh chắn giữa đường suốt 10 năm

Theo trang Sohu, chủ nhân ngôi nhà là ông Vương Tử Minh, 68 tuổi. Năm 2010, khi 1 công viên ở Vu Hồ được nâng cấp, căn nhà 3 tầng, 3 mặt tiền này của ông Vương nằm trong diện giải tỏa.

Chủ đầu tư khi đó đưa ra mức bồi thường 1,62 triệu NDT (hơn 5,9 tỷ đồng), song ông Vương cho rằng con số này quá thấp nên không chấp thuận. Ông yêu cầu được tái định cư tại vị trí tương đương, với diện tích và điều kiện như cũ. Do hai bên không đạt được thỏa thuận, ông Vương đã khởi kiện chủ đầu tư ra tòa, khiến quá trình thu hồi và phá dỡ căn nhà phải tạm dừng.

Ảnh: Baijiahao

Nhiều năm sau, khi đường Cửu Hoa Trung ở Vu Hồ được mở rộng, căn nhà này tiếp tục nằm trong phạm vi phá dỡ. Ông Vương vẫn kiên quyết giữ nguyên yêu cầu bồi thường theo diện tích cũ nhưng không được chấp thuận.

Sau khi cầu vượt Vũ Ninh hoàn thành, ngôi nhà của ông Vương nằm án ngữ giữa đường Cửu Hoa Trung và từ đó trở nên nổi tiếng khắp Vu Hồ. Nhìn từ trên cao, tòa nhà chiếm trọn phần vỉa hè, làn xe cơ giới và cả hai làn cao tốc, khiến đoạn đường trở thành “nút thắt cổ chai”. Các phương tiện qua đây buộc phải đi vòng để tránh công trình “án ngữ” giữa lòng đường.

Rời đi trong âm thầm

7 năm sau, vào đầu năm 2017, sau nhiều lần thương lượng, ông Vương và chủ đầu tư đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Khi đó, ông Vương khẳng định mức bồi thường phải dựa trên giá thị trường thời điểm đó, tức 11 triệu NDT (hơn 40 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi kiểm tra hồ sơ, phía chủ đầu tư phát hiện tổng diện tích của căn nhà chỉ khoảng 750m², thay vì con số 900m² mà ông Vương khai báo. Tranh chấp vì thế tiếp tục kéo dài.

Hoá ra, từ năm 2010, chính quyền địa phương từng phê duyệt khoản bồi thường 1,62 triệu NDT cho phần đất 640m² hợp pháp - phần đất có giấy chứng nhận đất đai. Tuy nhiên trong suốt 7 năm sau đó, ông Vương liên tục khiếu nại và khởi kiện, khiến phán quyết hành chính không thể thi hành.

Ảnh: Baijiahao

Sau cùng, ông Vương đồng ý phương án tái định cư bằng cách trao đổi quyền sở hữu. Các bên liên quan đã ký thỏa thuận phá dỡ dựa trên chủ trương thu hồi đất năm 2010. Theo thỏa thuận, tổng diện tích nhà tái định cư khoảng 640m² (tương ứng phần diện tích có giấy chứng nhận), tuy nhiên việc xác nhận chính thức vẫn chưa được hoàn tất.

Đến ngày 21/8/2020, tròn 10 năm sau khi nằm án ngữ trên đường Cửu Hoa Trung, tòa nhà của ông Vương bất ngờ bị phá dỡ. Người dân quanh khu vực cho biết, sau khi ngôi nhà bị phá, xe tải đã hoạt động suốt đêm để dọn toàn bộ phế liệu xây dựng.

Do không thể liên lạc được với ông Vương, phương thức bồi thường chính thức cho trường hợp của chủ sở hữu này đến nay vẫn còn là 1 ẩn số. Tuy nhiên, theo ước tính dựa trên thỏa thuận ký hồi tháng 6/2017, với tổng diện tích tái định cư khoảng 640m², giá trị thị trường của căn nhà vào thời điểm đó có thể vượt hơn 10 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng).

(Theo Baijiahao)