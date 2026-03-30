Chữ ký nghiệt ngã khiến người vợ đầu Elon Musk gần như trắng tay sau ly hôn: Bài học đắt giá về hôn nhân với tỷ phú

Khi quyết định ly hôn, Justine Musk, người vợ đầu tiên của Elon Musk và là mẹ của sáu người con của ông, đã yêu cầu được chia cổ phần trong Tesla và SpaceX. Tuy nhiên, khi ấy Musk đã đảm bảo rằng bà không nhận được bất kỳ cổ phiếu nào.

Từ rất lâu trước khi trở thành cái tên quen thuộc và trước khi có con với nhiều phụ nữ khác nhau, Elon Musk từng là một người đàn ông đã kết hôn.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông, với tiểu thuyết gia người Canada Justine Wilson Musk, kéo dài tám năm, từ 2000 đến 2008. Trong thời gian đó, Justine sinh cho ông sáu người con, người đầu tiên không may qua đời khi còn nhỏ, sau đó là một cặp song sinh và một cặp sinh ba.

Nhưng trong khi Elon hiện là người giàu nhất thế giới, Justine chỉ là một triệu phú với tài sản khoảng 15 triệu USD, theo ước tính của Forbes, tương đương khoảng 1/24.000 tài sản hiện tại của Elon là 364 tỷ USD.

Ở nhiều khía cạnh, cách Elon đối xử với Justine đã trở thành “khuôn mẫu” cho cách ông đối xử với những người mẹ khác (ít nhất là bốn người) của “đội quân” con cái, gồm ít nhất 14 người con được biết đến. Musk từng đề nghị Ashley St. Clair – mẹ của một trong những đứa con của ông – 15 triệu USD cùng 100.000 USD mỗi tháng để giữ im lặng về đứa trẻ tên Romulus, nhưng nhanh chóng rút lại đề nghị khi cô công khai sự việc, theo Wall Street Journal. Gần đây, Musk thậm chí còn sử dụng nền tảng X để đề nghị phụ nữ sinh con cho mình.

Nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên của Musk diễn ra rất truyền thống. Ông gặp Justine tại Đại học Queen’s ở Ontario, Canada, nơi cả hai là sinh viên trước khi Musk chuyển sang trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania để hoàn tất chương trình học.

Họ quay lại hẹn hò vào giữa những năm 1990, khi Justine chuyển tới Silicon Valley và sống cùng Elon trong một căn hộ chung với bạn cùng phòng, thời điểm ông đang xây dựng công ty phần mềm Zip2 do ông sáng lập năm 1995 cùng em trai Kimbal và một người bạn Greg Kouri.

Năm 1999, Elon và các đồng sáng lập bán Zip2 cho Compaq với giá khoảng 300 triệu USD, trong đó Elon bỏ túi khoảng 20 triệu USD. Ông mua một căn hộ 1.800 foot vuông tại Palo Alto và chi 1 triệu USD cho chiếc siêu xe McLaren F1. CNN từng ghi lại cảnh chiếc xe được giao tới nhà ông và khi ấy, Justine đứng bên cạnh.

“1 triệu USD cho một chiếc xe, thật sự xa xỉ”, Justine nói khi đó. “Tôi lo rằng chúng tôi sẽ trở thành những đứa trẻ hư, đánh mất sự trân trọng và góc nhìn”. (Sau này Musk đã làm hỏng chiếc xe đó).

Hai người kết hôn vào năm sau và đến năm 2002 họ chuyển tới Los Angeles, nơi Musk sáng lập SpaceX. Hai năm sau, ông đầu tư vào Tesla và gia nhập hội đồng quản trị. Trong vòng bốn năm từ 2002 đến 2006, Justine sinh sáu người con trai. Bà cũng theo đuổi đam mê viết lách, xuất bản ba cuốn tiểu thuyết từ 2005 đến 2008. Musk yêu cầu ly hôn vào cuối mùa xuân 2008, chỉ vài tháng trước khi trở thành CEO Tesla và sáu tuần trước khi đính hôn với người vợ tiếp theo.

Trong quá trình ly hôn, Justine cho biết cô bà đã yêu cầu lấy căn nhà, tiền cấp dưỡng nuôi con, 10% cổ phần Tesla, 5% cổ phần SpaceX, 6 triệu USD và một chiếc Tesla Roadster màu xanh băng. Nếu nhận được tất cả, theo Forbes, tài sản của bà hiện có thể đạt 17,3 tỷ USD, đủ để lọt top 113 người giàu nhất thế giới.

Con số này tạo nên sự tương phản rõ rệt với các vụ ly hôn đình đám khác: Jeff Bezos chia cho MacKenzie Scott – người vợ đầu tiên của ông 1/4 cổ phần Amazon, trị giá 36 tỷ USD; Melinda French Gates nhận khoảng 25 tỷ USD sau ly hôn với Bill Gates.

Thay vào đó, theo Elon, ông đề nghị Justine khoản dàn xếp 80 triệu USD trước thuế nhưng bà từ chối, vì muốn cổ phần Tesla và SpaceX, một quyết định hợp lý khi hai công ty còn ở giai đoạn sơ khai. Cuối cùng, bà không nhận được bất kỳ cổ phần nào và kết thúc với số tiền ít hơn nhiều so với đề nghị ban đầu.

Nguyên nhân của việc này là bởi bà đã ký một thỏa thuận hậu hôn nhân vào tháng 3/2000. Trong bài viết trên Marie Claire năm 2010, Justine nói: “Tôi tin chồng mình nếu không thì tôi đã không kết hôn. Tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Chúng tôi là tri kỷ. Chúng tôi sẽ không bao giờ ly hôn”. Chỉ sau đó bà mới nhận ra nội dung thỏa thuận: “Tôi đã gần như ký từ bỏ toàn bộ quyền lợi của một người vợ, bao gồm quyền với tài sản chung, ngoại trừ căn nhà sẽ đứng tên tôi sau khi có con”.

Justine đã kiện Elon năm 2008, cho rằng thỏa thuận không hợp lệ vì ông không tiết lộ kế hoạch sáp nhập giữa X.com và Confinity sau này trở thành PayPal và được bán cho eBay với giá 1,5 tỷ USD. Vụ kiện kéo dài hai năm, khiến Elon tốn ít nhất 4 triệu USD phí pháp lý và kết thúc với phán quyết có lợi cho ông.

Sau tất cả, theo Elon, Justine nhận được khoảng 20 triệu USD sau thuế, một nửa là giá trị căn nhà ở Bel Air, phần còn lại được trả dần 20.000 USD/tháng cho chi tiêu cá nhân, cùng các khoản chi cho gia đình và con cái.

Nhưng bà không nhận được 10 triệu USD từ căn nhà. Hồ sơ cho thấy Justine bán căn biệt thự 6.500 foot vuông năm 2011 với giá 6,5 triệu USD, sau đó mua một căn khác 4,3 triệu USD, hiện trị giá hơn 8 triệu USD. Nếu đầu tư số tiền mặt còn lại vào thị trường chứng khoán, nó có thể tăng lên hơn 6,5 triệu USD.

Ngay sau khi ly hôn, Musk gặp nữ diễn viên Talulah Riley và nhanh chóng đính hôn chỉ sau hai tuần quen biết. Hai người kết hôn hai lần (2010–2012 và 2013–2016). Riley không có con với Musk nhưng được cho là nhận khoản tiền tương tự Justine.

Sau đó, Musk không kết hôn nữa nhưng có mối quan hệ lâu dài với ca sĩ Grimes (3 con) và giám đốc Neuralink Shivon Zilis (4 con), như một phần trong kế hoạch “tái tạo dân số” của ông.

Theo: Forbes



