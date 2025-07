Chủ khách sạn hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ lật tàu ở Hạ Long xúc động: "Hàng trăm người tìm đến trong đêm"

"Họ cần một nơi để tạm nghỉ, để giữ sức giữa hành trình khốc liệt"

Vào chiều ngày 19/7/2025, vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) đã xảy ra tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện số 114 gửi Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng; chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Người đứng đầu Chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tại Quảng Ninh, chính quyền tỉnh cùng rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã tham gia cứu nạn, hỗ trợ người thân các nạn nhân trong vụ lật tàu nghiêm trọng.

Vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) đã xảy ra tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày 19/7.

Thông tin trên Tuổi Trẻ cho hay, để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn, Chi hội Khách sạn Quảng Ninh đã thông báo đến các khách sạn trên địa bàn để cùng chung tay hỗ trợ. Hiện đã có 22 khách sạn đăng ký cung cấp phòng ở cho thân nhân người bị nạn trong thời gian lo công việc tại Quảng Ninh, nhiều khách sạn đăng ký toàn bộ phòng.

Mong muốn hỗ trợ, chia sẻ nỗi đau với người thân các nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh, ngay từ chiều 19/7, ông Đặng Văn Toàn, hội viên Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh, Giám đốc kinh doanh và đối ngoại kiêm nhà đồng sáng lập Công ty TNHH Thương mại & Du lịch T&Y Group, xung phong hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ (miễn phí) trong thời gian tìm kiếm người nhà là nạn nhân tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Doanh nhân này miễn phí với số lượng tối đa 40 phòng tại Khách sạn Green Suite (khu 7 màu, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh) theo số ngày lưu trú thực tế, bắt đầu từ 12h ngày 20/7. Đồng thời, cung cấp suất ăn sáng, trưa, tối với số lượng 100 suất/bữa và 3 bữa/ngày theo số ngày lưu trú thực tế, bắt đầu từ 19h ngày 19/07.

Ông Toàn cho biết, có thời điểm đông nhất, khách sạn tiếp nhận hàng trăm người. Khách sạn dự kiến hỗ trợ 40 phòng và có thể mở rộng thêm tùy nhu cầu thự tế.



“Hàng trăm người đã tìm đến trong đêm. Họ cần một nơi để tạm nghỉ, để giữ sức giữa cuộc hành trình khốc liệt: tìm kiếm, chờ tin, và rồi lo hậu sự cho người thân,” anh Toàn xúc động chia sẻ với Tuổi Trẻ Thủ đô.

“Đến sáng hôm sau, chỉ còn ba gia đình ở lại. Những người khác đã trở về trong đêm để tiếp tục phần việc cuối cùng cho người thân. Hiện tôi đang tạm ngưng nhận khách để ưu tiên hỗ trợ gia đình các nạn nhân. 50-60 phòng cũng không sao cả”, doanh nhân này chia sẻ.

Ông Đặng Văn Toàn, hội viên Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh, Giám đốc kinh doanh và đối ngoại kiêm nhà đồng sáng lập Công ty TNHH Thương mại & Du lịch T&Y Group đã miễn phí chỗ ở cho rất nhiều người đến tìm kiếm người thân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.

Chân dung doanh nghiệp chung tay hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ lật tàu

T&Y Group được thành lập năm 2023 do ông Toàn điều hành gồm các cơ sở lưu trú và ẩm thực như The One Palace, Green Suites Hotel và nhà hàng Green, đều tọa lạc tại khu du lịch Bãi Cháy.

Vị trí khách sạn Green Suites hạng 3 sao với 60 phòng cách bệnh viện Bãi Cháy - nơi tiếp nhận các nạn nhân sau cứu hộ - khoảng 2 km, và chỉ cách cảng tàu xảy ra tai nạn khoảng 1,5 km, thuận tiện cho việc di chuyển.

Khách sạn Green Suite miễn phí chỗ ở và cung cấp suất ăn cho người thân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.

The One Palace là Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới quy mô gần 1.000 khách. Ngoài ra, là nhà hàng Green Restaurant với các món hải sản.

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, chuỗi nhà hàng, khách sạn và trung tâm tổ chức sự kiện tại khu du lịch Bãi Cháy của ông Toàn đón từ 2.500-3.000 lượt khách mỗi ngày.

Ông cũng là một trong những doanh nhân dành nhiều tâm huyết cho du lịch tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với nhiều doanh nhân trẻ để tạo ra thêm những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến "bốn mùa" cho du khách.