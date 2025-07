Bộ Công thương phát lệnh khẩn ứng phó bão số 3: Ưu tiên an toàn lưới điện, đập thủy điện và cung ứng hàng hóa

Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện 5380/CĐ-BCT ngày 19/7/2025 về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 3 (WIPHA).

Bộ Công thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn thực hiện công tác bảo vệ an toàn đập, hồ chứa thủy điện; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị và thông tin kịp thời cho người dân khi xả lũ.

Kiểm tra an toàn khai thác khoáng sản, hệ thống lưới điện. Yêu cầu các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại tại khu vực nguy cơ cao có phương án đảm bảo an toàn người và tài sản.

Tham mưu dừng thi công các công trình thủy điện, khoáng sản tại vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở; di dời người và thiết bị đến nơi an toàn.

Chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ.

Bộ chỉ đạo Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu kinh tế và dân sinh. Phối hợp với các đơn vị quản lý hồ thủy điện để cập nhật tình hình lũ, lập kế hoạch điều tiết hồ chứa theo đúng quy trình và chỉ đạo từ cơ quan chức năng. Sẵn sàng phương án khôi phục cấp điện nhanh nhất tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão và hoàn lưu bão.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phải chỉ đạo các đơn vị khai thác than - khoáng sản kiểm tra, phòng chống sạt lở, ngập lụt tại các mỏ, bãi thải, hồ chứa, đặc biệt tại Quảng Ninh. Rà soát, chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn cho công trình và khu dân cư khi mưa lũ lớn.

Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam phải đảm bảo an toàn và biện pháp phòng chống bão số 3 tại các công trình dầu khí, đặc biệt là các công trình tại khu vực Bắc và giữa biển Đông.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai phương án phòng chống thiên tai, chống tràn dầu tại kho, cảng, cửa hàng trong vùng bão. Dự trữ xăng dầu, đảm bảo nguồn cung phục vụ ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kiểm tra, khắc phục kịp thời các nguy cơ mất an toàn tại cơ sở hóa chất trong vùng bão, phòng ngừa sự cố rò rỉ hóa chất ra môi trường.

Các chủ đập thủy điện tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và không gây lũ nhân tạo. Kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết tại đập, hệ thống xả lũ và cảnh báo hạ du. Triển khai phương án bảo vệ hồ đập, đặc biệt tại các điểm xung yếu và công trình đang thi công.

Các đơn vị khai thác khoáng sản rà soát, xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn tại bãi thải, hồ chứa, mỏ và hệ thống thoát nước. Kiểm tra địa hình xung quanh công trình để phòng ngừa sạt lở đất. Đảm bảo hệ thống bơm, điện dự phòng và vật tư luôn sẵn sàng ứng phó thiên tai.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp theo dõi sát diễn biến bão và công tác ứng phó của các đơn vị. Cập nhật, báo cáo thiệt hại và tình hình khắc phục lên lãnh đạo Bộ. Chỉ đạo ứng phó theo thẩm quyền, báo cáo kịp thời các tình huống vượt thẩm quyền.

Bộ Công thương cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành tổ chức trực ban 24/24h và tập trung mọi nguồn lực theo phương châm "4 tại chỗ" để ứng phó với bão số 3.