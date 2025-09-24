Ngày 23-9, TAND Khu vực 10 (tỉnh Lâm Đồng) xét xử bị cáo Ngô Thị Loan Chi (SN 1991, trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án, năm 2022, Chi đứng ra tổ chức nhiều dây hụi trên mạng xã hội Facebook với tài khoản mang tên "Chi Eilly".

Bằng hình thức này, đầu năm 2023, bị cáo mở dây hụi ký hiệu d1, gồm 10 hụi viên, mỗi phần 10 triệu đồng/tháng.

Chi không phải là hụi viên nên không được tham gia hốt hụi. Tuy nhiên, do muốn chiếm đoạt tiền của các hụi viên trong nhóm nên ngoài các lần thanh toán tiền hụi đầy đủ cho các hụi viên thì Chi đã giả mạo tên của 5 hụi viên, tự đưa ra số tiền bỏ hụi cao hơn để hốt 5 lần hụi, rồi chiếm đoạt gần 395 triệu đồng.



Bị cáo Chi tại phiên tòa xét xử vào ngày 23-9. Ảnh: ĐP



Tại tòa, bị cáo Chi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối hận và cho rằng do túng thiếu tài chính nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền nhằm khắc phục hậu quả, đồng thời cam kết bồi thường thêm cho những người bị hại.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên bị cáo Ngô Thị Loan Chi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuyên phạt mức án 5 năm tù giam và buộc bồi thường cho các bị hại với số tiền gần 395 triệu đồng.

Ngoài lần phạm tội tại dây hụi d1 thì Ngô Thị Loan Chi còn có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hụi viên tại dây hụi ký hiệu "T12" và dây hụi ký hiệu "Zalo 19".

Công an đang tiếp tục xác minh làm rõ đối với 2 dây hụi trên.