Bắt giữ 2 kẻ hiếp dâm thiếu nữ say rượu

Văn Chương |

Lợi dụng cháu N. bị say rượu, Giàng A Quyết và Giàng A Yên chở nạn nhân đến khu vực núi Rùa, phường Nam Sơn (Bắc Ninh) để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ hình sự 2 kẻ có hành vi hiếp dâm trẻ 16 tuổi để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng này.

Hai kẻ bị tạm giữ hình sự là Giàng A Quyết (SN 2007) và Giàng A Yên (SN 2000) cùng trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai.

Bắt giữ 2 kẻ hiếp dâm thiếu nữ say rượu- Ảnh 1.

Giàng A Quyết (bên trái) và Giàng A Yên bị bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, khoảng 13h30, ngày 21/9, Quyết và Yên rủ cháu N. (16 tuổi, ở xã Na Son, tỉnh Điện Biên) đi ăn uống cùng một số người bạn mới quen tại một quán bia ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình ăn uống, Quyết và Yên bàn bạc thống nhất với nhau ép cháu N. uống say để thực hiện quan hệ tình dục trái ý muốn.

Lợi dụng việc cháu N. bị say rượu, khoảng 17h30 cùng ngày, để tránh người khác phát hiện, Giàng A Quyết và Giàng A Yên chở cháu N. đến khu vực núi Rùa, thuộc địa phận khu Sơn Nam, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nơi không có người sinh sống và thực hiện hành vi hiếp dâm N..

Sau khi sự việc diễn ra, chiều tối cùng ngày, cháu N. được người dân địa phương phát hiện đưa đến Công an phường Nam Sơn trình báo sự việc. Công an phường Nam Sơn chuyển vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

