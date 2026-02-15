Chủ hàng thịt khuyên: Đi chợ Tết gặp 4 phần thịt lợn này phải mua ngay, giàu dinh dưỡng, nấu lên mềm thơm đậm đà

Thịt má đào

Thịt má đào là phần thịt nằm ở má trong của con lợn, sát lưỡi lợn. Mỗi con lợn chỉ cho ra khoảng 200-300g thịt má đào, khiến phần thịt này khó mua hơn các bộ phận khác, được ví “quý như nhân sâm” bởi giá trị dinh dưỡng cao. Phần thịt này có kết cấu mềm, giòn, xen kẽ gân và mỡ, không ngấy và không bị khô cứng dù chế biến kỹ.

Thịt má đào giàu protein, vitamin B6, B12, sắt, kẽm và collagen tự nhiên, hỗ trợ xây dựng cơ bắp, tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, làm đẹp da và tăng độ dẻo dai cho xương khớp.

Thịt má đào có thể dùng để chế biến món má đào nướng mật ong, chao lá mắc mật, hoặc luộc, kho với nước dừa, hầm với rau củ. Lưu ý thịt má đào thường có màu đỏ đậm hơn bộ phận khác, nhưng thịt tươi ngon sẽ không quá sẫm màu.

Ảnh minh hoạ

Thịt ba chỉ

Thịt ba chỉ là phần thịt xen kẽ nạc và mỡ ở bụng lợn, kết cấu mềm mọng, không quá ngấy. Đây là lựa chọn lý tưởng cho nhiều món ăn như thịt kho tàu, chiên giòn, nướng hay làm thịt xá xíu, nướng sả ớt.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt ba chỉ cung cấp protein chất lượng cao, vitamin B1, B3, E và khoáng chất như phốt-pho, hỗ trợ sức khỏe xương và cung cấp năng lượng dồi dào. Trong 100g thịt ba chỉ có chứa khoảng 11g protein, dồi dào sắt, kẽm, kali…

Nên chọn miếng ba chỉ có lớp nạc và mỡ cân đối, màu đỏ hồng tươi, không tái nhợt. Tránh miếng thịt có mùi lạ hoặc bề mặt ướt nhớt, dấu hiệu của thịt bơm nước hoặc để lâu.

Ảnh minh hoạ

Thịt nạc vai

Thịt vai có chút mỡ lẫn gân, có độ dai nhẹ và vị thơm đặc trưng. Thịt vai chứa nhiều protein, vitamin nhóm B, omega-3 và khoáng chất như selen, kẽm, phốt pho, giúp tăng cường thể lực, phát triển cơ bắp và hỗ trợ hệ thần kinh. Trong 100g thịt vai chứa 17,4g protein, phù hợp với người đang muốn duy trì cân nặng và mức cholesterol ổn định.

Với giá thành hợp lý, thịt vai là lựa chọn tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho bữa ăn gia đình. Thịt vai xay làm chả viên, nướng than hoa hoặc xào lăn với sả đều ngon. Thịt nạc vai tươi phần nạc có độ rắn chắc, đàn hồi cao, lấy ngón tay ấn vào thịt, không để lại vết lõm khi bỏ ngón tay ra và không bị dính.

Ảnh minh hoạ

Sụn xương lưỡi liềm

Xương lưỡi liềm, nằm ở phần chân trước của lợn, là phần sụn cong vát, giàu collagen, canxi, protein và vitamin. Phần này ăn giòn, ngọt, rất tốt cho xương khớp, tăng cường thể lực và làm đẹp da. Xương lưỡi liềm không chỉ ngon mà còn dễ chế biến, phù hợp với nhiều món ăn gia đình như xào sả ớt, hầm canh rau củ…

Sụn của lợn là nguồn cung cấp collagen dồi dào, hỗ trợ cơ và xương khớp, làm chậm quá trình lão hóa, nên người càng lớn tuổi càng nên bổ sung loại thực phẩm này vào chế độ ăn. Với trẻ nhỏ đang ở độ tuổi phát triển, ăn sụn cũng giúp phát triển xương khỏe mạnh hơn. Xương lưỡi liềm còn chứa nhiều phốt pho, vitamin tốt cho thể lực chung.

Theo Healthline, Livestrong