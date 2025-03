Chủ đề HOT: Nam giới Hàn Quốc không hiểu Kim Soo Hyun đã sai điều gì khi yêu trẻ vị thành niên?

Những ngày qua, các thông tin liên quan đến vụ việc hẹn hò của nam diễn viên Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron đang chiếm lĩnh hầu hết các chủ đề tìm kiếm trên mạng xã hội. Khởi đầu của câu chuyện là khi kênh Garosero tung thông tin Kim Soo Hyun đã từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi nữ diễn viên chỉ mới 15 tuổi.

Sau đó 1 ngày, kênh Garosero tiếp tục tung bằng chứng hẹn hò của cả hai sau khi Kim Soo Hyun lên tiếng phủ nhận. Hình ảnh đính kèm chia sẻ của kênh Garosero chính là khoảnh khoắc Kim Soo Hyun hôn lên má cố diễn viên Kim Sae Ron.

Ngay sau đó, vụ việc trở thành chủ đề hot, thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Khá nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ vì mối quan hệ có phần khá "lệch lạc" của Kim Soo Hyun. Thậm chí, gay gắt hơn có nhiều người còn gọi Kim Soo Hyun là "kẻ ấu dâm".

"Là đàn ông thì phải đứng về phía Kim Soo Hyun chứ"

"Nhưng mà Kim Soo Hyun đã làm gì sai chứ? Việc yêu cầu số tiền đáng lẽ phải nhận, có phải là tội đáng chết đến mức đó không?"

"Nếu hai người họ đã từng hẹn hò… thì tại sao lại trở thành vấn đề chứ? Người trẻ gặp gỡ rồi chia tay là chuyện bình thường mà… Sao mọi người cứ làm ầm lên vậy? Tôi không hiểu nổi… Hẹn hò thì có gì sai nào? Garo Sero Institute... Thật kỳ lạ khi nơi đó vẫn chưa biến mất và vẫn còn tồn tại đến giờ. Tôi thực sự ghét Garo Sero Institute... Những người tin vào nơi đó còn kỳ lạ hơn nữa. Một nơi giống như một tổ chức tội phạm hay gì đó, tại sao lại cứ ồn ào và gây náo loạn như vậy?"

Trái ngược với phản ứng từ phía nữ giới, nam giới Hàn Quốc lại bày tỏ thái độ rằng họ cảm thấy khó hiểu khi Kim Soo Hyun bị chỉ trích. Trên 1 số diễn đàn nam giới tại Hàn Quốc như Dcinside; Daum Cafe; Naver Cafe... có khá nhiều ý kiến bày tỏ họ không hiểu Kim Soo Hyun làm sai điều gì:

- Ủa, sao lại đổ lỗi cho Kim Soo Hyun chứ? Haha. Lái xe khi say rượu mà~~"

- "Nghe nói người đó bị loại khỏi ngành do lái xe khi say rượu, dẫn đến khoản tiền bồi thường và phạt hợp đồng lên tới 700 triệu won. Mà tự nhiên lại lôi chuyện uống rượu vào vấn đề tiền bạc là sao? Rồi nếu không tỉnh táo thì uống rượu cũng được bênh vực à?"

- Lúc nổi loạn thì lái xe khi say rượu cũng được chấp nhận à? Hahahahahahahahaha. Cái quái gì thế này?

Tôi không hiểu vì sao Kim Soo Hyun lại bị chửi bới. Nếu hẹn hò với người chưa thành niên là do cả hai thích nhau thì đó là vấn đề đạo đức, nhưng liệu điều đó có đáng để bị chửi rủa không? Nếu cho mượn 700 triệu won mà không trả thì có thể yêu cầu bằng chứng và đòi lại tiền chứ. Tất nhiên cũng có thể xem xét lập trường của đối phương và không đòi lại, nhưng 700 triệu won không phải là tiền lẻ, và cũng không thể chỉ vì nghĩ đến đối phương mà cứ im lặng mãi được. Việc cho vay 700 triệu won rồi lại bị chửi mắng thật nực cười.

- "Đâu có phải vợ chồng gì đâu, hẹn hò rồi chia tay là chuyện bình thường mà. Mà đã chia tay rồi thì chuyện viếng tang có hơi kỳ lạ không? Và sự thật là lỗi nằm ở việc lái xe khi say rượu. Chính bản thân cô ấy đã đánh mất mọi cơ hội vì lái xe khi say rượu. Không phải cứ ai chia tay xong cũng đi lái xe lúc say đâu. Cũng đâu phải sống với nhau rồi ly hôn gì. Hơn nữa, gia đình cô ấy làm gì vậy… Khi đứa trẻ đó bị ném vào cuộc đời như thế, người có trách nhiệm lớn nhất đáng lẽ phải là cha mẹ, chứ không phải người yêu cũ đã chia tay. Và nếu có ai đó cần lên tiếng thì phải là người dì đang gây chú ý bằng các cuộc phỏng vấn, chứ đừng có tạo scandal rồi làm tổn thương nhau một cách vô ích.

- Nhưng ở Hàn Quốc hẹn hò với trẻ vị thành niên là vi phạm pháp luật hả các bồ? Không vi phạm thì Kim Soo Hyun có lỗi gì vậy?

- Nhưng vấn đề cô ấy gặp sự cố là do uống rượu lái xe mà, yêu đương gì ở đây.

- Tôi trung lập vấn đề này. Yêu đương khoảng cách tuổi tác có lẽ không phải là vấn đề lớn. Còn chuyện tuổi vị thành niên thì... ừm. Không biết nữa.

- Việc tạo ra những bài báo như thế này chẳng phải là hành động không đúng đối với người đã khuất hay sao? Sae Ron chắc chắn đã hẹn hò sau khi cô ấy trở thành người trưởng thành. Nam nữ hẹn hò thì có gì sai mà cứ phải bàn tán về chuyện này chứ?.

- Mình cũng có suy nghĩ tương tự. Tất nhiên, việc một người 27 tuổi hẹn hò với một cô bé 15 tuổi chưa trưởng thành? Chuyện đó bị chỉ trích thì mình hiểu. Nhưng mà người lái xe khi say rượu, may mắn là không ai bị thương, đâm vào máy biến áp chính là Kim Sae Ron. Và chính cô ấy là người gây ra khoản phạt hợp đồng 700 triệu won từ quảng cáo, phim, và drama.

Việc cô ấy phớt lờ liên lạc từ công ty quản lý và không chịu hợp tác thì có thể nói là đáng tiếc, nhưng có đáng để bị chửi đến mức này và đổ lỗi hết cho Kim Soo Hyun không? Công ty quản lý cũng bị ảnh hưởng danh tiếng và là bên chịu thiệt hại mà.

- Ngay cả khi hẹn hò 10 năm, vẫn có rất nhiều trường hợp chia tay không êm đẹp. Việc hẹn hò với người chưa thành niên có thể bị chỉ trích về mặt đạo đức, nhưng những người chửi bới chỉ vì chuyện đòi lại 700 triệu won thì thật rộng lượng với tiền của người khác nhỉ.

Kim Soo Hyun đâu có bắt cô ấy lái xe khi say rượu, mà dư luận thì thật sự kỳ lạ.