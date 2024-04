Chủ đầu tư những dự án trọng điểm của TP HCM - có một số gói thầu mà Tập đoàn Thuận An tham gia - khẳng định việc doanh nghiệp này bị điều tra không ảnh hưởng tiến độ các dự án ở thành phố.

Tập đoàn Thuận An đang tham gia xây dựng một số gói thầu thuộc dự án trọng điểm của TP HCM như: đường Vành đai 3 - TP HCM (gói XL5) và hầm chui Nguyễn Văn Linh (hầm XL2), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM làm chủ đầu tư; dự án xây dựng kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (gói XL5 và XL6) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM làm chủ đầu tư.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM trả lời tại buổi họp báo; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, cho biết 2 gói thầu có sự tham gia của Tập đoàn Thuận An do ban này làm chủ đầu tư hiện vẫn duy trì thi công, nhà thầu cam kết làm đúng tiến độ.

Còn ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, cho hay đối với gói thầu XL5, nhà thầu Thuận An chỉ đảm nhận giá trị 13,8%, còn gói XL6 là 11,7%.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, cho biết có phương án thay thế nếu Tập đoàn Thuận An không thể tiếp tục thi công; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Theo ông Dũng, ngay sau khi có thông tin liên quan lãnh đạo Tập đoàn Thuận An bị bắt và điều tra, đơn vị đã mời người đại diện pháp luật của tập đoàn đến làm việc. Người này khẳng định nhà thầu Thuận An sẽ tiếp tục thực hiện các gói thầu và cam kết đúng tiến độ đề ra.

Phóng viên đặt câu hỏi trong trường hợp Tập đoàn Thuận An không thể tiếp tục thi công các gói thầu tại TP HCM thì chủ đầu tư đã có dự trù phương án thay thế chưa? Chủ đầu tư có đánh giá năng lực sau sự cố của Tập đoàn Thuận An chưa?

Trả lời, ông Lê Ngọc Hùng thông tin trong quá trình đấu thầu, năng lực của các nhà thầu đều được kiểm tra, đánh giá, trong đó có Tập đoàn Thuận An - đủ năng lực thi công các gói thầu.

"Chúng tôi cũng đã có phương án dự trù. Trường hợp nhà thầu không đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng theo yêu cầu, chủ đầu tư dự án sẽ có phương án thay thế, bằng việc dùng liên danh trong gói thầu để thực hiện các phần việc của nhà thầu không đủ năng lực hoặc gặp sự cố, không thể tiếp tục thi công"- ông Hùng nói.