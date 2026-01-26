Chú chó vàng được đánh giá 5 sao trên Google Maps vì dẫn đường khách du lịch quá có tâm

Những ngày gần đây, câu chuyện về một chú chó vàng chuyên “dẫn đường” cho du khách tại khu danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk; trước đây thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Câu chuyện bắt đầu từ bài chia sẻ của anh Quỳnh Ngô, một hướng dẫn viên du lịch đến từ TP Cần Thơ, sau chuyến tham quan cùng nhóm bạn tại khu vực này. Theo anh Quỳnh Ngô, trong lúc cả nhóm đang lúng túng tìm lối xuống Bãi Môn, một chú chó vàng bất ngờ xuất hiện và đi trước như thể “hiểu được ý định” của mọi người.

“Chú chó dẫn đường rất chủ động. Mỗi lần tụi mình dừng lại chụp ảnh thì nó cũng dừng theo để chờ”, anh Quỳnh Ngô kể. Sau khi đưa cả nhóm xuống bãi biển và chỉ đường trở lại khu vực gửi xe, chú chó lặng lẽ rời đi.

Chú chó vàng “dẫn đường” tại Mũi Điện (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk; trước đây thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) gây chú ý trên mạng xã hội khi liên tục được du khách chấm 5 sao vì sự thân thiện và tận tâm

Chỉ cần gõ “Bạn chó vàng” trên Google Maps, bạn sẽ thấy “hướng dẫn viên” bốn chân tại Mũi Điện (Phú Yên cũ) này được hàng loạt du khách chấm trọn 5 sa

Đáng chú ý, không chỉ làm “hoa tiêu”, chú chó vàng còn giúp đoàn khách tránh được nguy hiểm. Trong lúc di chuyển, con chó bất ngờ dừng lại khá lâu bên lề đường. Khi một thành viên trong nhóm tiến lại gần kiểm tra, họ phát hiện một con rắn đang ẩn nấp. “Nhờ chú chó mà cả nhóm tránh được tình huống nguy hiểm. Lúc đó ai cũng thấy rất biết ơn”, anh Quỳnh Ngô chia sẻ.

Theo ghi nhận từ nhiều du khách khác, chú chó vàng thường xuất hiện vào sáng sớm hoặc những thời điểm vắng người. Trong không gian còn tối mờ quanh khu vực Mũi Điện, chú chó dẫn họ men theo lối mòn lên tận ngọn hải đăng. Sau khi “hoàn thành nhiệm vụ”, nó lại biến mất, không chờ đợi sự đáp trả hay thức ăn từ con người.

Sự đặc biệt của chú chó vàng nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Khi tìm kiếm cụm từ “Bạn chó vàng” trên Google Maps, du khách có thể dễ dàng thấy địa điểm gắn liền với chú chó này cùng hàng loạt bình luận, đánh giá tích cực.

Tính đến ngày 25-1-2026, “bạn chó vàng” đã nhận được hơn 900 lượt đánh giá 5 sao trên Google Maps, con số vẫn tiếp tục tăng. Trong phần nhận xét, nhiều người bày tỏ sự yêu mến, chia sẻ kỷ niệm gặp gỡ và hẹn sẽ mang theo thức ăn trong lần quay lại như một cách gửi lời cảm ơn đến “người hướng dẫn viên” bốn chân thầm lặng giữa thiên nhiên Mũi Điện.