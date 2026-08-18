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Chú chó từng bị bỏ rơi đạt danh hiệu "xấu nhất thế giới", nhận giải thưởng 5.000 USD

Giả Hủ
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Theo ban tổ chức, cuộc thi thường niên này đề cao "sự độc đáo của mỗi chú chó đồng thời truyền tải một thông điệp quan trọng về lòng trắc ẩn, sự cứu giúp và sự chấp nhận".

Ngày 14/8 vừa qua, cuộc thi Chú chó xấu nhất thế giới lần thứ 50 được diễn ra tại khuôn viên Hội chợ hạt Sonoma, ở thành phố Santa Rosa, bang California, Mỹ. Sự kiện do Hiệp hội Nông nghiệp Sonoma-Marin tổ chức, quy tụ những chú chó có ngoại hình “lạ mắt nhưng ngọt ngào”, cùng tranh tài cho danh hiệu độc đáo này.

Năm nay, Jinny Lu, một chú chó pug 6 tuổi với đôi mắt to tròn và chiếc lưỡi thè dài đã vượt qua các đối thủ để giành chiến thắng.

Chú chó xấu nhất thế giới giành giải thưởng 5000 USD - Ảnh 1.

Jinny Lu đạt giải “Chú chó xấu nhất thế giới” - Ảnh: People

Với danh hiệu “Chú chó xấu nhất thế giới”, chủ nhân của Jinny Lu là bà Michelle Grady nhận phần thưởng 5.000 USD do MUG Root Beer tài trợ. Bà cũng có cơ hội đưa hình ảnh Jinny Lu lên phiên bản lon bia MUG Root Beer giới hạn, thay thế linh vật Dog của thương hiệu.

MUG Root Beer trao thêm 3.000 USD cho giải nhì thuộc về Pinky, một chú chó lai Chihuahua và Pomeranian, trong khi Otto, chú chó lai Chihuahua, nhận 2.000 USD cho vị trí thứ ba.

Chú chó xấu nhất thế giới giành giải thưởng 5000 USD - Ảnh 2.

Cận cảnh nhan sắc của Jinny Lu - Ảnh: NY Times

Được biết, đây là lần thứ tư bà Grady đưa Jinny Lu tới tranh danh hiệu Chú chó xấu nhất thế giới. Năm 2025, Jinny Lu từng giành vị trí á quân.

Theo tiểu sử được ban tổ chức giới thiệu, Jinny Lu từng được phát hiện trong một chiếc thùng gỗ giữa thời tiết giá lạnh ở vùng núi Hàn Quốc.

Jinny Lu có sở thích lén trèo lên những chiếc ghế trong bếp, sau đó âm thầm thè chiếc lưỡi đặc biệt của mình vào bát thức ăn của mọi người.

Chú chó xấu nhất thế giới giành giải thưởng 5000 USD - Ảnh 3.

Jinny Lu thường hét lên khi tự nhìn thấy mình trong gương - Ảnh: People

Ngoài ra, chú chó này còn thích được ôm ấp, nằm sưởi nắng và chào đón những vị khách ghé thăm.

Một “tài lẻ” khá hài hước của Jinny Lu là thường hét lên khi nhìn thấy chính mình trong gương.

Cuộc thi không nhằm chế giễu động vật

Dù tên gọi “Chú chó xấu nhất thế giới” có thể khiến một số người cảm thấy khắc nghiệt, ban tổ chức khẳng định cuộc thi chưa bao giờ nhằm chế giễu hay hạ thấp những chú chó tham dự.

Ngược lại, sự kiện được tổ chức để tôn vinh nét riêng và vẻ đẹp bên trong của mỗi chú chó, đồng thời khuyến khích việc nhận nuôi thú cưng.

Chú chó xấu nhất thế giới giành giải thưởng 5000 USD - Ảnh 4.

Những chú chó được đi trên thảm đỏ như ngôi sao - Ảnh: NY Times

Tại cuộc thi, những chú chó được đối đãi như những ngôi sao khi chúng sải bước trên thảm đỏ, được bao quanh bởi những người hâm mộ cuồng nhiệt. Ban giám khảo sẽ xem xét lai lịch và câu chuyện của thú cưng. Những chú chó từng đoạt giải trước đây được miêu tả là "hiện thân của sự kiên cường và nguồn cảm hứng".

Chú chó xấu nhất thế giới giành giải thưởng 5000 USD - Ảnh 5.

Pinky, một chú chó lai giữa giống Pomeranian và Chihuahua bị bạch tạng, đã giành vị trí thứ hai. Và Otto, một chú chó lai Chihuahua bị sứt môi và hở hàm ếch nghiêm trọng, đã giành được giải ba - Ảnh: Getty

Qua cuộc thi, ban tổ chức muốn giới thiệu những chú chó có ngoại hình khác biệt nhưng vẫn đáng yêu, đang chờ một gia đình đón về chăm sóc.

Chú chó xấu nhất thế giới giành giải thưởng 5000 USD - Ảnh 6.

Thí sinh Klara và Scooter - Ảnh: NY Times

“Cuộc thi Chú chó xấu nhất thế giới chưa bao giờ thực sự nhằm tìm ra chú chó xấu nhất thế giới”, Mandy Clendenen, CEO Hiệp hội Nông nghiệp Sonoma-Marin, nói.

Theo bà, suốt 50 năm qua, sự kiện đã tôn vinh nét độc đáo của mỗi chú chó, đồng thời lan tỏa những thông điệp về lòng trắc ẩn, cứu hộ và sự chấp nhận.

Chú chó xấu nhất thế giới giành giải thưởng 5000 USD - Ảnh 7.

Hoàng tử bé được mệnh danh là "thần đồng" nằm trong số các thí sinh tham gia cuộc thi - Ảnh: Getty

“Thật khó tin khi một truyền thống nhỏ ở địa phương đã phát triển thành sự kiện có thể chạm đến trái tim của mọi người trên khắp thế giới”, bà nói.

Vào năm 2025, Petunia, một chú chó không lông lai giữa giống Bulldog Anh và Pháp đến từ Eugene, Oregon, đã đăng quang ngôi vị quán quân.

Năm 2024 có Wild Thang, một chú chó lông dài với đôi mắt to tròn và chiếc lưỡi thè ra.

Năm 2023, có Scooter, cũng thè lưỡi và có hai chân sau ngược. Và năm 2022, có Mr. Happy Face, một chú chó lai Chihuahua.

Cuộc thi đã bị tạm dừng vào năm 2020 và 2021 do đại dịch Covid-19.

Theo People, NY Times

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Tags

chú chó

xấu nhất thế giới

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