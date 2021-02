Chú chó lang thang xấu xí, toàn thân ửng đỏ vì lở loét khiến ai cũng ngỡ ngàng vì màn lột xác ngoạn mục sau khi được nhận nuôi

Tháng 7 năm ngoái, cô Lhen Lim, 45 tuổi, đã tìm thấy một con chó đi lạc suýt bị xe buýt đâm khi đang tìm thức ăn ở tỉnh Cavite, Philippines. Những hình ảnh trước đây của chú chó lang thang khiến nhiều người xót xa. Toàn thân của con vật ửng màu đỏ hồng do làn da bị tổn thương và lở loét nặng.

Chân sau của chú chó dường như cũng bị tật khiến chú đi lại khập khễnh khó khăn. Thân thể gầy trơ xương cho thấy tình trạng suy dinh dưỡng nặng kéo dài. Quá thương con vật, cô Lhen Lim đã mang nó về để nuôi nấng và chăm sóc. Cô đặt tên cho chú chó là Sunday.

Hình ảnh chú chó lang thang trước khi được nhận về nuôi

Toàn thân chú bị ửng đỏ vì bị viêm da nặng

Gần đây, một đoạn video "before - after" cho thấy những hình ảnh hiện tại của Sunday. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi chứng kiến màn "lột xác" ngoạn mục của con chó chỉ mới ít tháng trước còn gầy gò xấu xí và bệnh tật. Sunday hoá ra là chú chó may mắn có bộ lông màu trắng tinh khôi tuyệt đẹp. Trong clip, Sunday đang nằm ủ rũ trên một vài chiếc chăn tại nhà của Lhen, trông hoàn toàn thoải mái và có vẻ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bên người chủ tốt bụng của mình. Nếu không nói, chắc chẳng ai còn nhận ra chú chó đói ăn, khắp mình lở loét trước đây.

Hình ảnh gây bất ngờ hiện tại của Sunday

... khiến ai cũng ngỡ ngàng

Video sự lột xác của chú chó xấu xí khiến nhiều người ngỡ ngàng

Được biết, Sunday không chỉ có người chủ tốt bụng mà còn có 90 người bạn khác. Lhen cho biết cô đã từ bỏ công việc kinh doanh của mình chỉ để chăm sóc những con vật nuôi được cứu trợ. Cô hiện bán các mặt hàng trực tuyến để trả tiền cho việc nuôi nấng chúng.

Cô nói: "Tôi từng sống ở thành phố nhưng rồi quyết định chuyển về vùng nông thôn để đảm bảo bọn chó được an toàn, bạn biết đấy, không phải tất cả mọi người đều hiểu những gì tôi đang làm".