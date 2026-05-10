Chú chó đang gây sốt vì kiếm được hàng trăm triệu chỉ nhờ nhặt ve chai

Chú chó tên Xiaobai sống cùng chủ là anh Liang ở TP. Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc). Chủ nuôi cho biết, Xiaobai bắt đầu có thói quen nhặt chai nhựa từ khi mới khoảng 4–5 tháng tuổi. Anh thường xuyên dắt nó đi dạo quanh khu phố, một trong những lần ấy Xiaobai được một người vô gia cư cho ăn sau khi chú chó vô tình nhặt một cái chai nhựa gần đó. Dường như hiểu ra khi làm công việc này sẽ được cho ăn, chó Xiaobai bắt đầu chăm chỉ hơn trong việc nhặt nhạnh những chai nhựa mang về nhà.

Xiaobai chăm chỉ làm việc cả khi đêm xuống.

Mỗi ngày, Xiaobai đều có lịch làm việc cố định gồm 3 ca: sáng, trưa và tối. Mỗi lần đi nhặt chai kéo dài khoảng 20-30 phút quanh khu phố nơi nó đang sống. Các cửa hàng quen mặt chú chó tới mức để dành chai cho nó. Mỗi lần Xiaobai đi ngang, nhiều người còn gọi tên nó như một thói quen vui vẻ, biến chú chó nhỏ thành nhân viên thu gom bốn chân chăm chỉ nhất trong mắt mọi người. Điều buồn cười là có lúc Xiaobai quá nhiệt tình, tha luôn chai người khác còn đang uống dở khiến chủ nhân phải chạy theo rối rít xin lỗi hoặc giải thích nếu đó là lần đầu tiên họ trông thấy Xiaobai làm việc này. Anh Liang còn kể rằng có thời gian anh thử ngăn không cho Xiaobai ra ngoài nhặt chai, nhưng chú chó tỏ ra buồn bã, ít vận động và thậm chí bỏ ăn, nên cuối cùng đành để nó tiếp tục “công việc yêu thích”.

Xiaobai rất biết cách phân biệt chai nhựa có thể nhặt về bán được.

Theo chủ nuôi, số chai nhựa mà Xiaobai nhặt được trong nhiều năm đã giúp đổi lấy hơn 10.000 nhân dân tệ tiền tái chế. Ngoài ra, nhờ nổi tiếng trên mạng xã hội, tài khoản đăng video về chú chó cũng thu hút lượng lớn người theo dõi và mang về thêm thu nhập. Tổng số tiền kiếm được trong suốt hơn 5 năm qua ước tính khoảng 100.000 nhân dân tệ (gần 14.000 USD).

Những video ghi lại cảnh Xiaobai cần mẫn tha chai nhựa khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Một số bình luận còn đùa rằng Xiaobai “tự kiếm ăn còn giỏi hơn nhiều người đi làm”, số bình luận khác thì khen ngợi câu chuyện vừa đáng yêu vừa góp phần lan tỏa ý thức tái chế rác thải trong cộng đồng.

Không chỉ Xiaobai, Thế giới từng chứng kiến rất nhiều thú cưng kiếm được tiền cho chủ nhờ độ nổi tiếng trên mạng xã hội. Từ chó mèo biểu cảm hài hước cho tới những con vật có hành vi đặc biệt, nhiều tài khoản thú cưng hiện sở hữu lượng theo dõi không thua kém người nổi tiếng.

Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất là Grumpy Cat - chú mèo với gương mặt lúc nào cũng như đang cau có. Sau khi bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Grumpy Cat nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, xuất hiện trong quảng cáo, sách, phim và hàng loạt sản phẩm ăn theo. Theo truyền thông Mỹ, thương hiệu xoay quanh chú mèo này từng mang về hàng triệu USD doanh thu cho chủ sở hữu.

Doug the Pug từng hợp tác với nhiều nhãn hàng lớn tại Mỹ.

Một “ngôi sao 4 chân” khác là Doug the Pug. Chú chó pug này nổi tiếng nhờ loạt video hài hước, cosplay và biểu cảm diễn sâu. Doug không chỉ bán hàng lưu niệm mà còn có sách riêng, tham gia các chương trình truyền hình và hợp tác với nhiều nhãn hàng lớn tại Mỹ.

Trong khi đó, Kabosu - chú chó Shiba Inu đứng sau meme “Doge” huyền thoại thậm chí còn tạo ảnh hưởng đến cả thị trường tiền số khi trở thành biểu tượng của Dogecoin. Một bức ảnh gốc của Kabosu từng được bán dưới dạng NFT với giá rất cao.

Kabosu - chú chó Shiba Inu đứng sau meme “Doge” huyền thoại.

Sự bùng nổ của các influencer 4 chân cho thấy thú cưng giờ không còn chỉ là vật nuôi trong gia đình mà đã trở thành một phần của nền kinh tế dựa trên sáng tạo nội dung. Với nhiều người dùng mạng xã hội, các video chó mèo đáng yêu vừa mang tính giải trí, vừa tạo cảm giác chữa lành, từ đó giúp những tài khoản này dễ dàng thu hút lượt xem và giá trị thương mại lớn.





Theo South China Morning Post