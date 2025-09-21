Chu cấp 11 triệu/tháng cho bố mẹ dưỡng già, tận mắt thấy cách họ tiêu tiền, tôi quyết định dừng ngay lập tức

Câu chuyện này của cô gái mang tên Tiểu Nhi, được đăng lên nền tảng Baidu (Trung Quốc) nhận về nhiều sự đồng cảm.

Với những đứa con đi học rồi đi làm xa nhà, chuyện gửi tiền phụng dưỡng bố mẹ là bình thường. Tôi cũng không ngoại lệ. Sau khi kết hôn và có thu nhập ổn định, vợ chồng tôi quyết định gửi biếu bố mẹ mỗi bên 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng). Trong suy nghĩ của mình, tôi nghĩ khoản tiền này đủ để họ có cuộc sống vừa vặn, hưởng tuổi già an nhàn ở quê.

Nhưng hóa ra, mọi thứ chỉ là tưởng tượng của riêng tôi. Một chuyến về quê bất ngờ đã khiến tôi bàng hoàng nhận ra cuộc sống thực sự của bố mẹ, buộc phải thay đổi cách làm, không gửi tiền về cho họ nữa.

Đó là một cuối tuần nắng đẹp, vợ chồng tôi không báo trước mà về quê, tình cờ đúng bữa trưa. Khi cánh cửa quen thuộc mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Mâm cơm của họ chỉ có lèo tèo vài miếng thịt với đĩa rau và bát nước mắm. Chính họ cũng tỏ ra ái ngại khi thấy con gái và con rể.

Tôi không thể tin nổi. Hàng tháng vợ chồng tôi gửi tiền như vậy mà không đủ ăn sao? Số tiền ấy đi đâu? Tôi buột miệng hỏi: “Bố mẹ, con gửi tiền hàng tháng, bố mẹ dùng làm gì vậy? Sao bố mẹ không mua đồ ăn?”.

Mẹ tôi cười ngượng: “Thật ra bố mẹ có tiêu gì mấy đâu, số tiền con cho đều gửi hết vào sổ tiết kiệm rồi”.

Tôi ngạc nhiên: “Ôi sao lại để dành? Con gửi tiền để bố mẹ tiêu mà, sao lại sống tằn tiện thế này?”.

“Bố mẹ già rồi, đâu cần nhiều thế đâu. Bố mẹ gửi tiết kiệm phòng khi bọn con cần hoặc gặp việc khẩn cấp...” - bố tôi nói.

(Ảnh minh họa)

Nghe những lời ấy, tôi nghẹn lại. Tôi cứ tưởng chỉ cần gửi tiền là bố mẹ sẽ sống tốt, không ngờ họ lại vì tôi mà tự ép mình sống kham khổ. Lúc ấy, tôi mới nhận ra cách làm của mình trước kia vừa hời hợt vừa ích kỷ.

Những ngày ở lại, tôi cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ, để hiểu rõ cuộc sống của họ. Tôi nhận ra, họ không cần hưởng thụ vật chất quá nhiều, điều họ khao khát là sự quan tâm, là có con cái bên cạnh. Dù cuộc sống vất vả, họ chưa từng than vãn mệt mỏi mà chỉ buồn vì nhà cửa vắng bóng con cháu.

Chuyến về quê ấy khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi hiểu rằng chỉ hỗ trợ tiền bạc là chưa đủ, cái bố mẹ thực sự cần là sự thấu hiểu và đồng hành.

Từ đó, tôi không còn đều đặn gửi tiền hàng tháng như trước. Thay vào đó, tôi mua đồ đạc, về tranh thủ về thăm, chuyện trò và cùng bố mẹ đi dạo, làm việc nhà. Tôi cũng đưa họ đi khám sức khỏe định kỳ, đưa họ tham gia những hoạt động dành cho người cao tuổi để an tâm về tình trạng thể chất và cuộc sống của họ phong phú hơn.

Thời gian trôi qua, bố mẹ thay đổi rõ rệt. Họ cười nhiều hơn, tinh thần cũng phấn chấn hẳn. Họ còn chủ động tham gia giao lưu, kết bạn mới, cuộc sống trở nên đầy đặn và ý nghĩa hơn.

(Ảnh minh họa)

Nhìn những sự khác biệt này, tôi vừa mừng vừa tự hào. Tôi hiểu rằng, chính sự thay đổi trong cách quan tâm của mình đã mang lại hiệu quả tích cực. Tôi cũng thấm thía rằng lòng hiếu thảo không chỉ là đưa tiền, mà là dành cho bố mẹ sự yêu thương, sẻ chia và đồng hành.

Tôi cũng thấy may mắn vì đã kịp nhận ra cuộc sống thật của bố mẹ để điều chỉnh và biết ơn vì họ luôn âm thầm hi sinh, bao dung cho tôi. Tôi sẽ trân trọng cuộc sống này hơn, nỗ lực hơn để bố mẹ có tuổi già hạnh phúc và an yên.