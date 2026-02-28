Năm 2007, trong quá trình triển khai dự án Trung tâm Tài chính Thái Ốc Vi tại khu La Hồ ở Thâm Quyến, ngôi nhà 6 tầng của vợ chồng ông Thái Châu Tường và bà Trương Liên Hảo trở thành “chiếc đinh” cuối cùng trên công trường.

Sau hơn 1 năm giằng co với chủ đầu tư là Tập đoàn Jingji, hai bên cuối cùng đạt được thỏa thuận bồi thường với tổng giá trị hơn 12 triệu NDT (hơn 45 tỷ đồng). Thời điểm đó, đây được xem là khoản đền bù cao nhất Trung Quốc dành cho một “hộ đinh”, khiến dư luận xứ Trung không khỏi sửng sốt.

Theo đó vào năm 1992, Thâm Quyến chính thức khởi động đợt cải tạo đô thị quy mô lớn đầu tiên. Hơn 40.000 người mang hộ khẩu nông thôn được chuyển đổi sang hộ khẩu thành thị. Kể từ đó, hoạt động nông nghiệp gần như biến mất tại đặc khu kinh tế này.

Trong bối cảnh ấy, giống như nhiều hộ dân trong làng, ông Thái nâng cấp căn nhà gia đình lên 4 tầng và ốp gạch men sáng bóng bên ngoài và tiến hành cho thuê. Nguồn thu từ việc này khiến cuộc sống của gia đình ông ngày càng khấm khá.

Năm 1996, vợ chồng ông Thái bỏ ra 1 triệu NDT để phá dỡ căn nhà cũ, xây mới một tòa nhà 6 tầng. Khi nhiều hộ khác lựa chọn mô hình căn hộ nhỏ 1 phòng khách – 1 phòng ngủ để tối đa hóa số lượng cho thuê, vợ chồng ông Thái lại xây dựng các căn hộ 3 phòng ngủ – 1 phòng khách, diện tích lớn hơn hẳn.

Tuy nhiên, khi đi vào khai thác thực tế, hiệu suất cho thuê tính theo mét vuông và tỷ lệ lấp đầy lại không cao bằng các căn hộ nhỏ. Phần lớn người thuê ở làng trong thành phố là lao động thu nhập thấp, họ chỉ cần một chỗ ngủ với chiếc giường đơn giản, chứ không đòi hỏi không gian rộng rãi, tiện nghi. Dẫu vậy, nguồn thu ổn định vẫn mang lại cho vợ chồng ông Thái cảm giác sung túc và an định chưa từng có.

Bước ngoặt xảy ra năm 2003, khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chấp thuận đề xuất mở rộng chi nhánh trung tâm Thâm Quyến. Việc mở rộng kéo theo kế hoạch giải tỏa và tái định cư tại làng Thái Ốc Vi. Chính quyền thành phố quyết định nhân cơ hội này tiến hành cải tạo tổng thể khu vực, xây dựng trung tâm tài chính mới và cải thiện điều kiện sống cho cư dân.

Năm 2004, dự án được xếp vào danh mục trọng điểm của thành phố và quận La Hồ. Gần 460.000 m² đất ở khu vực này được đưa vào diện giải tỏa, trong đó có căn nhà của gia đình ông Thái.

Ngày 15/9/2006, khi các hộ dân xung quanh đã đồng ý nhận bồi thường và lần lượt dọn đi, chỉ còn lại tòa nhà sáu tầng của gia đình ông Thái đứng trơ trọi giữa công trường, trở thành “chiếc đinh” cuối cùng chưa được nhổ bỏ.

Ngôi nhà của gia đình ông Thái có diện tích xây dựng 779,81m². Gia đình ông yêu cầu mức bồi thường 12.000 NDT/m² thì mới chấp nhận di dời, tức hơn 9 triệu NDT (hơn 34 tỷ đồng). Tuy nhiên, đề xuất này đã bị đối phương từ chối với lý do đây là nhà xây trên đất tập thể thuộc khu “làng trong phố”, nên không thể áp mức đền bù ngang bằng với các chung cư thương mại xung quanh.

Tháng 9/2006, một đơn vị thẩm định giá đưa ra mức 4.089 NDT/m², lập luận rằng đất ở không được lưu thông tự do và căn nhà không có giấy chứng nhận quyền sở hữu. Sau đó, phía chủ đầu tư nâng đề xuất lên 9.000 NDT/m², tức hơn 7 triệu NDT ( hơn 26 tỷ đồng), song hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận.

Ông Thái tin rằng lợi thế của mình nằm ở truyền thông, sự cứng rắn và đặc biệt là pháp luật. Sự ra đời của Luật Quyền sở hữu tài sản Trung Quốc thời điểm đó trở thành cơ sở để ông chiến thắng. Ông cho rằng nếu dự án phục vụ lợi ích công cộng như xây tàu điện ngầm hay trụ sở cơ quan nhà nước, cá nhân phải nhường bước. Thế nhưng trung tâm tài chính mang tính thương mại, vì vậy ông có quyền đàm phán tự do.

Tòa án quận La Hồ đã 4 lần tổ chức hòa giải cho 2 bên. Sau nhiều vòng thương lượng, ngày 22/9/2007, ông Thái nhận khoản bồi thường hơn 16.000 NDT/m², tức hơn 12 triệu NDT. Khi đó, ông 57 tuổi, bà Trương 60 tuổi. Số tiền này đưa họ trở thành “hộ đinh đắt giá nhất Trung Quốc” vào thời điểm ấy, khép lại một trong những cuộc giằng co giải tỏa gây chú ý nhất tại Thâm Quyến.

