Chốt thời gian khởi công hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Mới đây, ông Bùi Quang Vinh, Giám đốc Sở Xây dựng Lai Châu đã cho biết trên báo Xây Dựng rằng: Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên nối Lào Cai - Lai Châu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư đang trong quá trình thẩm định để trình Chính phủ và lựa chọn đấu thầu. Dự kiến sẽ khởi công vào 19/12/2025 và hoàn thành trong năm 2027.

Hình ảnh hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên trong tương lai do AI ChatGPT sáng rạo ra

Đây là tin vui đối nhân dân 2 tỉnh Lào Cai - Lai Châu và những tài xế thường xuyên chạy xe trên cung đường đèo hiểm trở được mệnh danh là "vua đèo Tây Bắc" này.



Theo đề xuất ban đầu, Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên khi hoàn thành sẽ là hầm đường bộ cao nhất Việt Nam, có điểm đầu tại Km78+00 Quốc lộ 4D, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường cũ, tỉnh Lai Châu, và điểm cuối đấu nối với đường D1 (theo quy hoạch của Sa Pa), thuộc phường Ô Quý Hồ, tỉnh Lào Cai cũ.

Bình đồ phương án tuyến đường sẽ thực hiện. Ảnh: laichau.gov.vn

Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 8,8 km, trong đó hầm chính dài khoảng 2,63 km, hầm phụ dài khoảng 2,65 km, với 4,6 km đi qua tỉnh Lai Châu và 4,2 km đi qua tỉnh Lào Cai. Đoạn đường trong dự án được đề xuất đầu tư với quy mô cấp III miền núi, thiết kế tốc độ 60 km/h, bề rộng nền đường 9m.

Công trình hầm gồm hai ống hầm cách nhau 30 m, hầm chính dài 2,63 km, hầm phụ dài 2,65 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn hầm xuyên núi của Nhật Bản, kết hợp với tiêu chuẩn TCVN 4528:1988.

Phương án mặt cắt ngang hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên Sơn. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản

Hầm chính sẽ được đào, gia cố và hoàn thiện đầy đủ thiết bị để khai thác, với hai làn xe cơ giới lưu thông hai chiều. Hầm sẽ có thiết kế vĩnh cửu, kết cấu vỏ hầm bằng bê tông cốt thép, chiều rộng 9,75 m, đảm bảo tĩnh không đứng 5 m. Hầm phụ và hầm thông ngang sẽ được đào và gia cố tại những vị trí cần thiết, với chiều rộng 4,7 m phục vụ chức năng lánh nạn.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 2.229,799 tỷ đồng và chi phí thiết bị là 258,765 tỷ đồng.

"Vua đèo Tây Bắc" hiểm trở bậc nhất Việt Nam

Đèo Ô Quý Hồ, hay còn gọi là đèo Hoàng Liên nối Sa Pa (Lào Cai) với Tam Đường (Lai Châu) dài hơn 20km, quanh co với những khúc cua tay áo, mùa mưa sạt lở rình rập, từng nhiều lần khiến giao thông bị tê liệt.

Tuy nhiên, con đèo này đang chuẩn bị bước vào một trang mới: sắp có một công trình hầm đường bộ xuyên lòng Hoàng Liên, thay thế cho chặng đường hiểm trở, mở ra cơ hội phát triển cho cả hai tỉnh Lào Cai – Lai Châu.

Hầm đường bộ giúp các tài xế rút ngắn thời gian cũng như di chuyển an toàn qua đèo Hoàng Liên. Ảnh minh họa bằng AI ChatGPT

Hiện tại, tuyến đường dài và dốc này vẫn là nỗi ám ảnh với tài xế bởi khoảng 30 khúc cua tay áo, trong đó nhiều đoạn có độ dốc trên 10 – 15%. Các vị trí đặc biệt nguy hiểm như đỉnh đèo Cổng Trời hay đoạn Cầu Kính Rồng Mây thường xuyên xảy ra tình trạng tai nạn và ách tắc.

Khi hầm được xây dựng, các khúc cua nguy hiểm này sẽ được thay thế hoàn toàn, giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua đèo Hoàng Liên từ 50 phút xuống còn 8 phút đối với xe con, và từ 2 giờ xuống chưa đến 10 phút đối với xe tải.

Đèo Hoàng Liên. Ảnh: dulich.laichau.gov.vn

Tuyến hầm mới không chỉ giúp rút ngắn thời gian mà còn giải quyết triệt để các rủi ro do thiên tai. Vào mùa mưa, đèo thường xuyên sạt lở; mùa đông, sương mù dày đặc và băng tuyết khiến mặt đường trơn trượt. Khi hầm đi vào hoạt động, các nguy cơ này sẽ không còn là trở ngại cho người và phương tiện lưu thông.

Theo định hướng, công trình sẽ tạo sự kết nối trực tiếp giữa Lai Châu và các trung tâm phát triển như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, cũng như những điểm du lịch nổi tiếng của vùng núi Tây Bắc. Đây được coi là giải pháp chiến lược Lai Châu cũng như Lào Cai phát triển hơn nữa.

Bên cạnh đó, dự án còn kỳ vọng thúc đẩy hoạt động logistics, kinh tế biên mậu qua cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng (Việt Nam) – Kim Thuỷ Hà (Trung Quốc), đồng thời góp phần thu hút khách du lịch quốc tế đến với Tây Bắc. Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, công trình còn giúp tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.