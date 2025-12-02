Chốt ngày trọng đại cho công trình cầu - đường 2 tầng chưa từng có, kết nối đến sân bay tầm cỡ thế giới

TP.HCM dồn lực đẩy nhanh tiến độ cầu Phú Mỹ 2

TP.HCM đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là cầu Phú Mỹ 2. Theo kết luận mới nhất của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường, Sở Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise để rà soát quy trình, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Mục tiêu tối thượng là đảm bảo dự án đủ điều kiện khởi công vào ngày 15/1/2026.

Đây là mốc thời gian mang ý nghĩa chính trị to lớn, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc phát triển mạng lưới giao thông nhóm A.

Ảnh minh họa tuyến cầu - đường 2 tầng ở TP.HCM do AI sáng tạo nên dựa trên phối cảnh chính thức từ Sở Xây dựng TP.HCM

Trước đó, Văn phòng UBND TP.HCM cũng công bố kết luận của lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Đồng Nai liên quan đến công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng kết nối giữa hai địa phương. Tại cuộc họp, nội dung quan trọng nhất được thống nhất là phương án triển khai dự án cầu Phú Mỹ 2 – công trình được đánh giá là mắt xích chiến lược trong mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ.

Theo định hướng vừa được chốt, TP.HCM và Đồng Nai thống nhất tách dự án thành hai hợp phần độc lập nhằm tạo thuận lợi trong quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp tối ưu hóa nguồn lực, rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng và đảm bảo tiến độ toàn dự án.

Trong đó, TP.HCM sẽ là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với hợp phần cầu Phú Mỹ 2, bao gồm cầu chính, hệ thống đường dẫn và toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng phía TP.HCM. Dự án sẽ được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), phù hợp với quy mô đầu tư lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Song song đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ phụ trách dự án đường kết nối từ đường Nguyễn Ái Quốc đến cầu Phú Mỹ 2. Phần việc của tỉnh bao gồm xây dựng tuyến đường và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Hình thức đầu tư của hợp phần này sẽ do tỉnh Đồng Nai quyết định trên cơ sở khả năng cân đối nguồn vốn và hiệu quả khai thác.

Việc thống nhất phân chia dự án theo mô hình hai hợp phần độc lập được đánh giá là giúp hai địa phương chủ động trong công tác chuẩn bị, đồng thời bảo đảm tính linh hoạt khi triển khai đầu tư. Cầu Phú Mỹ 2 sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng, giảm tải cho cầu hiện hữu và tạo động lực phát triển đô thị – công nghiệp tại khu Đông TP.HCM cũng như khu vực Biên Hòa (Đồng Nai).

Tuyến cầu – đường hai tầng độc đáo của TP.HCM cũng như cả nước

Theo quy hoạch, dự án cầu Phú Mỹ 2 có tổng chiều dài khoảng 16,7km, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ. Riêng phần cầu vượt sông Đồng Nai dài hơn 3km. Tuyến xuất phát từ đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7 cũ), đi qua Hoàng Quốc Việt – Đào Trí, sau đó nối vào trục Liên Cảng và kết thúc tại đường 25C (huyện Nhơn Trạch cũ, Đồng Nai).

Điểm nhấn của dự án là mô hình cầu – đường hai tầng lần đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM. Giải pháp này giúp tận dụng không gian đô thị, giảm áp lực giải phóng mặt bằng và xử lý triệt để “nút thắt cổ chai” nhiều năm trên trục Hoàng Quốc Việt.

Dự án được chia thành ba hợp phần (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng):

Cầu Phú Mỹ 2 là mắt xích quan trọng kết nối khu Nam TP.HCM – Nhơn Trạch – sân bay Long Thành, tạo tuyến thông suốt thay thế cho cầu Phú Mỹ 1 vốn đang quá tải. Tuyến này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phú Mỹ Hưng đến sân bay Long Thành còn 30–35 phút, nâng cao tính liên thông giữa đô thị – cảng biển – sân bay.

Phú Mỹ 2 là dự án đầu tiên tại TP.HCM ứng dụng mô hình đường hai tầng, mở ra hướng phát triển giao thông đa tầng tương tự các đô thị lớn trong khu vực như Bangkok, Seoul hay Singapore.

Tuyến cầu – đường này tạo đòn bẩy cho các khu vực ven trục Nguyễn Hữu Thọ – Hoàng Quốc Việt – Nhơn Trạch, mở ra cơ hội hình thành các trung tâm thương mại, logistics và khu dân cư mới. Đặc biệt, Nhơn Trạch sẽ “tiệm cận” TP.HCM về thời gian di chuyển, rút ngắn khoảng cách tâm lý và thu hút nhà đầu tư mạnh mẽ hơn.

Cầu Phú Mỹ 2 sẽ hoàn thiện hành lang vận tải cảng Hiệp Phước ↔ logistics Nhơn Trạch ↔ sân bay Long Thành, hình thành trục vận chuyển đa phương thức từ cảng biển tới đường cao tốc và sân bay. Điều này giúp giảm chi phí logistics, tăng năng lực cạnh tranh và thu hút thêm vốn FDI vào khu công nghiệp hai bên tuyến.

Sự xuất hiện của Phú Mỹ 2 góp phần dịch chuyển không gian phát triển đô thị từ nội đô về phía Nam và Đông Nam. Cùng với dự án sân bay Long Thành 16 tỷ USD tàm cỡ thế giới, dự án này sẽ: Củng cố mô hình “thành phố vệ tinh – trung tâm mở rộng”; Giảm áp lực dồn về nội đô; Góp phần hình thành cực tăng trưởng mới ngoài lõi trung tâm hiện hữu.