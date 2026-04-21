Chồng yêu tặng tôi chiếc vòng 5 tỷ cùng lời đề nghị ly hôn: Tôi cười khẩy vì "ngày tàn" của anh ta đã nằm trong tay tôi biên kịch

Ngày chồng tôi tặng tôi chiếc vòng cổ trị giá 5 tỷ, tôi đã biết ngày tàn của mình sắp đến. Anh ta mỉm cười dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người ta rùng mình. Thế nên, khi anh ta đẩy tờ đơn ly hôn ra để bảo vệ người con gái trong lòng, tôi đã mỉm cười ký tên. Anh ta tưởng mình là kẻ đánh cờ, nhưng không biết rằng cả anh ta và người con gái đó, đều chỉ là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà tôi đang viết dở...

Phần 1: Sự dịu dàng của con dao hai lưỡi

Mọi người nói Thẩm Quân là người chồng hoàn hảo nhất giới kinh doanh. Anh ta giàu có, chung thủy và đặc biệt là cực kỳ chiều vợ. 5 năm hôn nhân, anh ta biến tôi thành một "nữ hoàng trong lồng kính", tôi không cần đi làm, không cần lo nghĩ, chỉ cần làm một người vợ xinh đẹp ngồi chờ anh về mỗi tối.

Nhưng tôi biết, sự chiều chuộng đó là một loại thuốc độc. Anh ta muốn "nuôi phế" tôi, khiến tôi mất đi khả năng sinh tồn độc lập để dễ bề kiểm soát.

Vào đêm kỷ niệm 5 năm, Thẩm Quân đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Lý do rất "ngôn tình": Người yêu cũ của anh ta bị bệnh hiểm nghèo, cô ấy không còn sống được bao lâu và tâm nguyện cuối cùng là được danh chính ngôn thuận làm vợ anh.

"An An, anh xin lỗi. Anh sẽ để lại cho em 70% tài sản, chỉ cần em thành toàn cho cô ấy" – Thẩm Quân cúi đầu, diễn vai một người đàn ông nặng tình đến mức cảm động lòng người.

Phần 2: Cô giúp việc câm

Trong nhà tôi có một cô giúp việc câm tên là Tô Mặc. Cô ấy vào nhà tôi làm được 3 năm, ít nói, chăm chỉ và luôn cúi đầu. Thẩm Quân coi cô ấy như một cái máy hút bụi không biết nói, chưa bao giờ để tâm. Anh ta thoải mái bàn bạc các kế hoạch kinh doanh hay những cuộc gọi cho người tình ngay trước mặt cô ấy.

Tôi ký đơn ly hôn nhanh đến mức Thẩm Quân sững sờ. Tôi chỉ xin anh ta một điều duy nhất: "Cho tôi mang cô giúp việc này đi cùng, tôi đã quen với sự phục vụ của cô ấy rồi".

Thẩm Quân hào phóng đồng ý. Anh ta vội vã đưa người tình về căn biệt thự, vội vã tổ chức một đám cưới bù đắp. Anh ta tưởng mình đã thắng, đã vừa giữ được danh tiếng (vì chia tài sản lớn cho vợ cũ), vừa có được tình yêu.

Phần 3: Kẻ cầm trịch thật sự

Một tháng sau khi ly hôn, công ty của Thẩm Quân rơi vào khủng hoảng nợ nần nghiêm trọng. Những hợp đồng anh ta ký trong suốt 2 năm qua bỗng chốc trở thành cái bẫy pháp lý. Người tình "bệnh hiểm nghèo" của anh ta cũng biến mất cùng một số tiền lớn.

Lúc này, Thẩm Quân mới nhận được một bức thư điện tử từ "Chủ tịch ẩn danh" của tập đoàn đang thâu tóm công ty mình. Địa chỉ gặp mặt là một văn phòng cao cấp ở trung tâm thành phố.

Khi bước vào, anh ta thấy tôi đang ngồi đó, nhàn nhã uống trà. Bên cạnh tôi, cô giúp việc câm đang đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc sảo, nói giọng chuẩn chỉnh của một luật sư hàng đầu:

"Chào anh Thẩm, chúng tôi đã đợi anh lâu rồi".

Thẩm Quân bàng hoàng: "An... cô... cô là người đứng sau sao? Còn Tô Mặc?".

"Anh Thẩm," tôi mỉm cười, "Mặc không phải giúp việc, cô ấy là thám tử tư và cũng là luật sư của tôi. 3 năm qua, từng lời anh nói, từng cái bẫy anh giăng ra cho tôi, đều được cô ấy ghi lại không thiếu một chữ".

Và đây mới là món quà lớn nhất tôi dành cho anh ta. Tôi không hề giàu lên nhờ tài sản ly hôn của anh ta. Toàn bộ 70% tài sản anh ta đưa cho tôi thực chất là "nợ xấu" mà tôi đã dàn xếp để anh ta phải gánh thay. Toàn bộ tiền thật của công ty đã được tôi âm thầm chuyển hướng thông qua những hợp đồng mà chính anh ta đã tự tay ký khi đang say đắm trong sự "dịu dàng" giả tạo.

Còn người tình "bệnh hiểm nghèo" ư? Cô ta chính là em họ của Tô Mặc. Một vở kịch hoàn hảo để anh ta chủ động ly hôn và giao ra quyền điều hành công ty.

"Thẩm Quân, anh tưởng anh 'nuôi phế' tôi sao? Thực ra, chính tôi mới là người nuôi dưỡng sự kiêu ngạo của anh, để anh tự tin rằng mình đủ thông minh để lừa tôi. Trong một ván cờ, kẻ thắng không phải là kẻ ăn được nhiều quân nhất, mà là kẻ khiến đối phương tự nguyện dâng nộp quân Vua".

Tôi đứng dậy, cùng Mặc bước ra khỏi căn phòng. Thẩm Quân sụp đổ hoàn toàn. Anh ta đã thua một cách tâm phục khẩu phục, bởi vì kẻ thủ ác lớn nhất không phải là tôi, mà chính là sự tham lam và coi thường phụ nữ của chính anh ta.