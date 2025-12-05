Chồng vô tâm bỏ mặc không chăm sóc vợ mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

Từ 15/12, Nghị định 282/2025 (thay thế Nghị định 144/2021) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình sẽ có hiệu lực.

Điểm đáng chú ý, nghị định này bổ sung những quy định xử phạt liên quan đến hành vi bỏ mặc, không quan tâm, không nuôi dưỡng một số đối tượng trong gia đình. Trong đó, hành vi bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, không chăm sóc thành viên gia đình là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật, người già yếu, người cao tuổi, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em cũng sẽ bị xử phạt theo quy định Nghị định 282/2025.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 2 hành vi sau đây:

- Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, không chăm sóc thành viên gia đình là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật, người già yếu, người cao tuổi, người không có khả năng tự chăm sóc;

- Không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em.

Như vậy, nếu người chồng bỏ mặc, không quan tâm, không chăm sóc vợ đang mang thai hay nuôi con dưới 36 tháng tuổi cũng sẽ bị xử phạt theo quy định.

Các hành vi vi phạm hành chính: bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, không chăm sóc thành viên gia đình là trẻ em chưa được quy định tại Nghị định này được xử lý, xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đồng thời, người vi phạm buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm quy định.