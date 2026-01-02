Mới đây trong cộng đồng Reddit, một cô vợ 28 tuổi đã trải lòng về cú sốc trong hôn nhân của mình. Cô miêu tả trạng thái này là “hoảng loạn tột độ” và “hòa toàn mất phương hướng” sau khi phát hiện ra hành vi dối trá của người chồng mà cô hoàn toàn tin tưởng.

Chồng lấy tên vợ đi vay tiền, hôn nhân tan vỡ

Cô cho biết 2 vợ chồng đã kết hôn được 2 năm, trước đó, cả 2 hẹn hò khoảng 5 năm có lẻ. Kể từ lúc quen biết cho tới khi về chung 1 nhà, cô luôn tin tưởng chồng là người chân thật, chung thủy về tất cả mọi mặt.

Thậm chí anh còn chủ động đưa toàn bộ tiền lương cho cô. Những tưởng vậy là chẳng còn gì phải băn khoăn, thế nhưng niềm tin giữa 2 người bắt đầu sụp đổ khi cô liên tục nhận được thư báo nợ từ các công ty tín dụng gửi về nhà, thông báo rằng có những hồ sơ vay đứng tên cô đã bị từ chối.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

“Lúc đầu tôi còn nghĩ là nhầm lẫn, cho đến khi đọc kỹ nội dung thư, tôi mới bàng hoàng nhận ra chồng mình đã lén lấy giấy tờ, hợp động lao động và cả bảng lương của tôi để vay tiền ở nhiều nơi khác nhau. Tất cả các khoản vay đều đứng tên tôi và đều bị từ chối với lý do lịch sử tín dụng của cô “không hoạt động” suốt hơn 5 năm qua. Rõ ràng là vậy rồi, bởi tôi chưa từng vay tiền, kể cả thẻ tín dụng cũng không dùng” - Cô viết.

Tuy nhiên, sự gian dối của người chồng không dừng lại ở đó, sau khi không thể mở thẻ tín dụng và vay tiền với hồ sơ của vợ, anh ta chuyển sang các dịch vụ mua trước trả sau. Tất cả các khoản trả góp này đều đứng tên cô mà cô chẳng hề hay biết.

Mọi chuyện chỉ thực sự vỡ lở khi cô tình cờ kiểm tra điện thoại của chồng. Cô phát hiện ra rằng rất nhiều hóa đơn sinh hoạt trong gia đình đã quá hạn thanh toán từ lâu. Nghiêm trọng hơn cả là việc anh ta đã đứng ra vay mua một chiếc xe hơi, trị giá hàng chục nghìn USD (tương đương vài trăm triệu đồng), hoàn toàn dưới danh nghĩa của cô, tại chính nơi anh từng làm việc trước đây.

Toàn bộ thủ tục giấy tờ được hoàn tất khi cô không hề có mặt, thậm chí chiếc xe còn được đưa thẳng về nhà dù cô chưa từng ký vào bất kỳ văn bản nào.

Ám ảnh, hoang mang tột độ khi nghĩ về tương lai

Điều khiến cô rơi vào trạng thái bất lực là việc toàn bộ các tài khoản vay, tài khoản thanh toán đều do chồng kiểm soát. Cô không có quyền truy cập, không thể tự ý đóng tiền hay xử lý nợ xấu. Mỗi lần cô nhắc đến việc cần thanh toán đúng hạn để tránh rủi ro, câu trả lời nhận lại thường là những cuộc cãi vã căng thẳng. Có thời điểm, khoản vay mua xe đã quá hạn nghiêm trọng đến mức bên cho vay đe dọa thu hồi tài sản.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

“Điều khiến tôi đau đớn và khó hiểu nhất là việc anh ấy thường xuyên đe dọa ly hôn, với lý do bất đồng trong giao tiếp, trong khi tôi đang phải gánh chịu một mớ hỗn độn tài chính. Tôi thật sự không biết làm sao để khắc phục những tổn hại mà anh ta đã gây ra” - Cô tiếp tục kể.

Nỗi sợ lớn nhất của người vợ không chỉ dừng lại ở những khoản nợ hiện hữu. Cô lo lắng rằng nếu hai người ly thân hoặc ly hôn, chồng cô vẫn có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của cô để vay mượn.

Bài đăng kết thúc bằng lời cầu cứu đầy hoang mang: “Tôi cảm thấy choáng ngợp, sợ hãi và không biết mình nên bắt đầu từ đâu để xử lý mớ bòng bong này” .

Ngay lập tức, hàng chục người dùng Reddit đã để lại bình luận, khuyên cô cần nhanh chóng tìm đến luật sư, đồng thời trình báo cơ quan chức năng về hành vi đánh cắp thông tin cá nhân. Nhiều người cũng cảnh báo rằng nếu không hành động sớm, những khoản nợ đứng tên cô có thể trở thành gánh nặng kéo dài nhiều năm, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vay vốn, mua nhà hay ổn định cuộc sống về sau.

Câu chuyện của người phụ nữ 28 tuổi khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Đôi khi, sự phản bội lại đến từ chính người thân thiết nhất, gần gũi nhất. Và cái giá phải trả có khi không chỉ là một cuộc hôn nhân tan vỡ, mà còn là cả tương lai tài chính bị đặt trước bờ vực sụp đổ.