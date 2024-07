Chống trộm cắp gương chiếu hậu ô tô cách nào?

Dưới đây là một số cách chống trộm gương xe ô tô để các chủ phương tiện có thể tham khảo, bảo vệ tài sản của mình.

Khắc biển số xe và tên lên gương ô tô

Việc khắc biển số xe lên gương là một trong những cách được nhiều người áp dụng. Những chiếc gương ô tô được khắc biển số bằng chất axit chuyên dụng sẽ khó có thể bị tẩy xóa. Điều này giúp đánh dấu chủ quyền một cách hiệu quả, kẻ gian cũng sẽ né những chiếc gương này vì rất khó bán.

Trang bị túi bảo vệ gương ô tô

Chủ xe có thể trang bị thêm túi bọc bảo vệ gương ô tô bằng vải dù, với chất vải polyester có độ dày chắc chắn và rất khó cắt. Đây chính là sản phẩm tối ưu phù hợp dành cho bạn. Ngoài ra, sản phẩm này còn có hàng khuy ngang được giữ chặt ngay phía bên trong của xe. Theo đó, nó khiến kẻ gian khó có thể lôi túi ra phía bên ngoài.

Nẹp mặt gương chiếu hậu

Nẹp mặt gương chiếu hậu là một trong những giải pháp được nhiều chủ xe áp dụng để bảo vệ gương ô tô. Đối với cách này, mặt gương sẽ được nẹp kín xung quanh. Nhờ đó mà không có khe hở giữa mép gương và vỏ gương giúp cho kẻ trộm không thể cạy tuốc nơ vít vào được. Tuy nhiên, cách làm này chỉ có thể bảo vệ được mặt gương.

Lắp cáp bảo vệ gương ô tô

Chủ xe có thể bảo vệ được gương bằng cách luồn cáp vào bên trong cửa gương. Tiếp đến, gắn kèm đai inox để có thể bảo vệ mặt gương, cách này khiến cho kẻ trộm dù có bẻ cũng rất khó để lấy được cả cụm gương ô tô.

Việc khóa xích gương ô tô cùng với bánh được nhiều chủ xe áp dụng. (Ảnh minh họa).

Khóa, xích lại gương ô tô

Khóa, xích lại gương ô tô là một trong những phương pháp giúp bảo vệ gương ô tô một cách hiệu quả. Nếu làm như vậy, kẻ trộm cũng không có cách nào bẻ được gương ô tô của bạn.

Độ lại gương

Độ lại gương chiếu hậu ô tô cũng là cách mà các chủ xe hiện nay có thể ứng dụng. Gương sẽ được kỹ thuật viên tại gara xe hơi tháo ra và chế tạo lại các chi tiết bên trong. Đối với cách này thì dù kẻ trộm dùng phương pháp bẻ cong hay xoay vặn thì gương vẫn không thể rời khỏi cửa xe.

Lắp đặt thiết bị chống trộm gương

Hiện nay, có nhiều hãng xe đã tích hợp tính năng nhận dạng cảm biến nhiệt cơ thể. Khi có người tác động vào gương, thiết bị chống trộm sẽ lập tức phát ra âm thanh thu hút sự chú ý.

Bên cạnh đó, cảm biến nhiệt còn có khả năng nhận diện cao ngay khi kẻ trộm có đeo găng tay. Tuy nhiên, mức giá lắp đặt của thiết bị này có giá tương đối cao.

Thay cốt sắt cho gương chiếu hậu

Thay cốt sắt là cách bảo vệ gương ô tô được thực hiện bằng việc thay ống nhựa để chạy dây điện. Tuy nhiên phương pháp này không thể thực hiện với nhiều dòng xe hơi do thiết kế khác nhau. Do đó, bạn cần lưu ý và nghiên cứu kỹ trước khi thực hiện.

Trùm bạt phủ kín ô tô

Sử dụng trùm bạt phủ kín được xem là cách nhanh chóng, tiện dụng và tiết kiệm được chi phí nhất hiện nay. Đồng thời, với cách này bạn còn có thể sử dụng được nhiều làn và hiệu quả đem lại là rất cao. Ngoài ra, việc trùm bạt còn giúp chiếc xe của bạn có thể tránh được ánh nắng và thời tiết xấu.

Chọn nơi đỗ xe an toàn

Để đảm bảo an toàn cho việc gương xe không bị mất cắp thì người lái cần quan sát xung quanh để đánh giá được mức an toàn của khu vực đỗ. Ngoài ra, chủ xe cần tránh đỗ phương tiện ở những địa điểm không được an toàn như bãi đỗ tối hay những nơi bị che khuất bởi cây cối và tòa nhà.