Chồng trách tôi lúc giá nhà cao không bán thì có phải giờ lãi mấy tỷ, tôi hỏi 1 câu khiến anh tâm phục khẩu phục

Sau đó, thị trường điều chỉnh. Giá nhà giảm, giao dịch chậm hơn.

Vợ chồng tôi mua căn nhà hiện tại cách đây 6 năm, giá 2 tỷ đồng. Hai người phải gom góp nhiều năm và vay thêm một khoản nhỏ mới đủ mua. Căn nhà không quá rộng nhưng vị trí thuận tiện, gần trường học của con và phù hợp với cuộc sống gia đình.

Vài năm trước, bất động sản khu vực chúng tôi tăng giá mạnh. Có thời điểm, một người môi giới thông báo căn nhà có thể bán được gần 6 tỷ đồng. Chồng tôi khi đó từng đề nghị bán để mua một căn rộng hơn.

Tôi không đồng ý.

Không phải vì tôi nghĩ giá nhà sẽ tăng mãi, mà vì lúc đó cả hai chưa có kế hoạch rõ ràng. Nếu bán nhà, chúng tôi sẽ phải tìm một nơi ở mới, có thể vay thêm tiền, trong khi tôi đang bầu bí, con lớn vào lớp 1 cần ổn định.

Sau đó, thị trường điều chỉnh. Giá nhà giảm, giao dịch chậm hơn.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, chồng tôi lại tiếc: “Lúc đó em đồng ý bán thì giờ mình vừa mua được căn rộng hơn, có khi còn đủ tiền mua ô tô. Bỏ qua cơ hội như vậy quá tiếc”.

Tôi hỏi lại anh: "Thế bán xong đi thuê trọ để em ở cữ à, rồi nhỡ bây giờ nhà nó chỉ tăng chứ không giảm thì anh tính sao?".

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Vấn đề – Bán được giá cao chưa chắc đã mua được nhà rẻ

Cả hai từng nhắm một căn rộng hơn, nhưng thời điểm giá nhà tăng, căn đó cũng đã tăng từ khoảng 4,5 tỷ lên gần 7 tỷ đồng.

Nếu bán căn cũ, sau khi trừ các chi phí phát sinh, chúng tôi vẫn phải vay thêm một khoản rất lớn để mua căn mới.

Chưa kể, việc chuyển nhà, sửa sang, nội thất và áp lực trả nợ sẽ khiến tài chính gia đình thay đổi hoàn toàn.

Tôi nói với chồng: “Mình đang tiếc một khoản tiền chưa bao giờ thực sự có. Căn nhà 6 tỷ chỉ là giá trị có thể bán được ở một thời điểm, chứ không phải 4 tỷ tiền lãi đã nằm trong tài khoản”.

Nếu bán nhà chỉ để mua một căn khác cũng đang tăng giá, lợi thế chưa chắc thuộc về người bán. Quan trọng không phải là bán được bao nhiêu, mà là sau khi bán, mình thực sự còn lại bao nhiêu và có mua được thứ phù hợp hay không.

Cách giải quyết – Đừng dùng kết quả để trách nhau về quyết định cũ

Sau khi tính toán lại, chồng tôi cũng nhận ra nếu khi đó bán nhà, gia đình chưa chắc đã có một cuộc sống tốt hơn như anh tưởng tượng.

Tôi đề nghị hai vợ chồng thống nhất một nguyên tắc: chỉ bán nhà khi đã có kế hoạch rõ ràng cho tài sản tiếp theo và khoản tiền sau giao dịch thực sự giúp gia đình cải thiện cuộc sống.

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Không bán chỉ vì thấy giá đang cao. Không mua chỉ vì sợ giá sẽ tiếp tục tăng.

Nếu có ý định đổi nhà, chúng tôi sẽ tính cả khả năng trả nợ, chi phí phát sinh, nhu cầu thực tế của gia đình và mức độ an toàn tài chính trong những năm tiếp theo.

Tôi nói với chồng: “Nếu lúc đó mình có một kế hoạch tốt hơn thì bán nhà có thể là quyết định đúng. Nhưng với hoàn cảnh khi ấy, giữ lại căn nhà để gia đình ổn định cũng không phải một quyết định sai. Mình không thể dùng kết quả của hôm nay để phán xét lựa chọn của nhiều năm trước”.

Chồng im lặng một lúc rồi gật đầu.

Trong hôn nhân, chuyện tiền bạc đôi khi không chỉ là tính toán lời lỗ. Đó còn là cách hai người nhìn nhận những quyết định đã cùng nhau đưa ra.

Bởi không phải cơ hội nào bỏ lỡ cũng là mất tiền. Và không phải tài sản nào tăng giá trên giấy cũng đồng nghĩa với việc gia đình đã thực sự giàu lên.