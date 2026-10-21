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Chồng tôi xin nghỉ việc 6 tháng để chăm con, cả nhà phản đối, đến khi biết anh đang làm gì tôi lại im lặng

Vỹ Đình
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Tôi không hiểu nổi. Một người đàn ông đang có công việc tốt, tự nhiên lại chọn ở nhà thay bỉm, pha sữa, ru con ngủ. Tôi thậm chí còn sợ anh sẽ hối hận.

Chồng tôi đang có một công việc khá ổn định, thu nhập tốt hơn tôi. Vậy mà sau khi con gái được hơn 5 tháng, anh bất ngờ nói muốn xin nghỉ việc 6 tháng để ở nhà chăm con. Tôi nghe xong còn tưởng anh nói đùa.

Gia đình hai bên biết chuyện thì gần như ai cũng phản đối. Mẹ chồng bảo đàn ông đang tuổi làm ăn mà tự nhiên bỏ việc ở nhà trông con thì sau này khó quay lại. Bố tôi cũng nói thẳng: “Con còn trẻ, vợ chồng cố mà sắp xếp, chứ đàn ông nghỉ việc lâu quá không tốt”.

Tôi cũng từng nghĩ như mọi người.

Công việc của tôi lúc ấy khá bận, thu nhập lại thấp hơn chồng. Nếu anh nghỉ, kinh tế gia đình chắc chắn bị ảnh hưởng. Tôi hỏi anh đã suy nghĩ kỹ chưa, anh chỉ bảo: “Anh muốn tự chăm con một thời gian. Em cứ đi làm, việc nhà để anh lo”.

Tôi không hiểu nổi. Một người đàn ông đang có công việc tốt, tự nhiên lại chọn ở nhà thay bỉm, pha sữa, ru con ngủ. Tôi thậm chí còn sợ anh sẽ hối hận.

Thế nhưng anh vẫn làm đơn xin nghỉ.

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Ảnh minh họa

Sáu tháng ấy, cuộc sống gia đình tôi thay đổi hoàn toàn. Sáng anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho con, đưa con đi tiêm, tập cho con ăn dặm, tối lại giặt quần áo và dọn nhà. Tôi đi làm về nhiều hôm chỉ việc ăn cơm rồi chơi với con.

Ban đầu tôi thấy áy náy. Sau đó lại quen dần. Cho đến một hôm, tôi vô tình mở chiếc laptop của chồng để tìm tài liệu. Tôi phát hiện anh đang tham gia một khóa học trực tuyến về chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ, đồng thời mỗi ngày đều ghi lại những vấn đề của con: hôm nay con ăn gì, ngủ bao lâu, phản ứng thế nào với từng món ăn.

Tôi còn thấy một thư mục có tên “6 tháng”. Bên trong là rất nhiều ghi chú. Anh ghi lại từng thay đổi của con, những kỹ năng mình học được và cả kế hoạch công việc sau khi quay lại công ty. Hóa ra anh không hề “bỏ việc để ở nhà chơi với con” như mọi người vẫn nghĩ.

Anh đang chủ động tạm dừng công việc để trở thành một người bố thực sự có mặt trong giai đoạn đầu đời của con.

Tôi ngồi trước màn hình rất lâu. Tối hôm ấy, tôi hỏi anh tại sao không nói cho tôi biết.

Anh chỉ cười: “Nói rồi mọi người lại bảo anh làm màu. Anh muốn tự làm, tự chịu thôi”.

Tôi không biết phải nói gì. Tôi từng nghĩ một người đàn ông thành công phải kiếm thật nhiều tiền, càng bận rộn càng chứng tỏ có năng lực. Nhưng nhìn chồng mình, tôi mới hiểu có những khoảng thời gian nếu bỏ qua thì sau này có rất nhiều tiền cũng không mua lại được.

Con gái chúng tôi chỉ có một lần để lớn lên từng ngày như thế.

Có lẽ sáu tháng nghỉ việc ấy không phải là sáu tháng chồng tôi đánh mất sự nghiệp. Đó là sáu tháng anh chủ động dành cho gia đình, đồng thời cũng là khoảng thời gian anh học một vai trò mà không trường lớp nào dạy được: làm bố.

Từ hôm biết chuyện, tôi không còn im lặng vì bất ngờ nữa. Tôi im lặng vì thấy mình may mắn.

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chăm con

nghỉ việc

gia đinh

làm bố

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