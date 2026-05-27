Mới đây trên Threads, bài tâm sự của một cô vợ có chồng đang thất nghiệp, đã thu hút sự quan tâm tranh luận của cộng đồng mạng. Vấn đề có thể tóm tắt như sau: Người chồng hiện chưa kiếm được việc nên ở nhà, tình hình tài chính của gia đình có phần eo hẹp. Trong khi vợ đang lo cân đối chi tiêu thì chồng lại lấy mấy chục triệu tiền tiết kiệm chung ra mua máy tính, máy chơi game với lý do “ở nhà cả ngày rồi, phải có thứ giải trí chứ”.

Mỗi người 1 ý, 1 suy nghĩ nên thành ra băn khoăn: Chẳng biết mình có đang ích kỷ không.

Nguyên văn bài tâm sự thu hút 19,3 nghìn lượt xem của cô vợ (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận, cô cho biết thêm tiền “mua đồ chơi, giải trí” mà chồng chi là tiền tiết kiệm chung của 2 người (Ảnh chụp màn hình)

Với tình hình như vậy, đa số mọi người đều đồng tình: Tưởng là tiền riêng của chồng thì không nói, chứ tiết kiệm chung mà 1 người tự ý lấy ra tiêu khi người còn lại không đồng tình, rõ ràng là không ổn.

“Thực ra mình thấy anh em hay mê game, mê đồ công nghệ lắm, nó cũng là thú vui bình thường như chị em thích trang điểm, mua quần áo, mua labubu ấy. Nhưng nếu bạn thấy không ổn thì nói với chồng, hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau, tiền chung thì phải thẳng thắn mà nói vì trong đó cũng là tiền bạn góp vào mà. Mình thấy đối thoại trực tiếp, vợ chồng đóng cửa bảo nhau thì ổn hơn. Biết đâu được chồng bạn cũng cố kiếm việc mà không có, phải nói chuyện mới hiểu nhau được chứ mang lên mạng thì khó lắm vì đâu ai sống trong nhà bạn mà biết mọi chuyện cụ thể ra sao” - Một người khuyên.

“Nói chung đàn ông ai cũng có thú vui nhưng ông bạn này khá ích kỷ, khi chỉ nghĩ đến việc thoả mãn thú vui của bản thân mà phủi hết trách nhiệm về tiền bạc và các khoản chi tiêu cho vợ. Lại còn lấy tiền tiết kiệm chung ra xài nữa thì hết nói. Riêng khoản thất nghiệp thì 2 vợ chồng nên ngồi lại với nhau hoặc bảo bố mẹ 2 bên khuyên để chồng bạn có động lực đi làm hơn” - Một người đồng tình.

“Tầm này bảo chồng xách xe đi ship hàng, đăng ký chạy xe ôm công nghệ cho biết mùi vất vả, đồng tiền khó kiếm. Chứ ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi thì lại chả muốn có cái chơi với giải trí” - Một người bình luận.

Vợ chồng bất đồng chuyện tiền bạc, chi tiêu, phải làm sao?

1. Nói chuyện về tiền thay vì né tránh

Nhiều cặp vợ chồng không thực sự bất đồng vì thiếu tiền, mà vì mỗi người có một cách nhìn khác nhau về chuyện chi tiêu. Có người ưu tiên tiết kiệm, có người muốn chi tiêu để tận hưởng cuộc sống.

Nếu không nói rõ quan điểm từ đầu, những khoản nhỏ như tiền ăn uống, mua sắm hay gửi về cho gia đình cũng dễ biến thành mâu thuẫn lớn. Thay vì đợi cãi nhau mới nhắc đến tiền, nên dành thời gian trao đổi định kỳ về thu nhập, kế hoạch chi tiêu và những áp lực tài chính mà mỗi người đang gặp phải. Khi cả hai hiểu “vì sao đối phương tiêu như vậy”, câu chuyện sẽ bớt cảm tính hơn và dễ tìm được tiếng nói chung hơn.

2. Chia rõ các khoản cần thiết để giảm cảm giác kiểm soát nhau

Một trong những nguyên nhân khiến vợ chồng dễ căng thẳng là cảm giác bị soi xét từng khoản chi. Người này thấy người kia mua sắm vô lý, trong khi đối phương lại cảm thấy mình không được tôn trọng.

Cách dễ áp dụng nhất là phân chia tài chính theo từng nhóm: tiền sinh hoạt chung, tiền tiết kiệm và khoản chi tiêu cá nhân. Những khoản lớn như tiền nhà, con cái hay hóa đơn nên được thống nhất từ trước để tránh phát sinh tranh cãi. Đồng thời, mỗi người cũng cần có một khoản riêng để tự quyết định mà không phải giải thích quá nhiều. Khi ai cũng có không gian tài chính nhất định, tâm lý phòng thủ sẽ giảm đi đáng kể và cuộc trò chuyện về tiền cũng nhẹ nhàng hơn.

3. Đừng biến chuyện tiền bạc thành thước đo tình cảm

Khi áp lực tài chính tăng lên, nhiều người dễ vô tình dùng tiền để đánh giá sự quan tâm hay trách nhiệm của đối phương. Chẳng hạn, người kiếm nhiều tiền hơn cảm thấy mình gánh vác nhiều hơn, còn người kiếm ít hơn lại thấy tự ti hoặc bị xem nhẹ ý kiến. Nếu kéo dài, mâu thuẫn tài chính rất dễ chuyển thành mâu thuẫn cảm xúc.

Điều quan trọng là nhìn tiền bạc như một bài toán chung của cả hai thay vì cuộc so sánh xem ai đúng, ai sai. Có giai đoạn một người sẽ kiếm nhiều hơn, nhưng cũng có lúc người còn lại phải gánh phần lớn việc gia đình hoặc chăm sóc con cái. Khi cả hai giữ được suy nghĩ “cùng một đội”, chuyện chi tiêu sẽ bớt căng thẳng và dễ giải quyết hơn rất nhiều.